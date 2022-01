Relojoaria Pontual assaltada mais uma vez

CARATINGA – Por volta das 9h dessa terça-feira (26), a relojoaria Pontual foi alvo de assaltantes pela quarta vez, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a proprietária, dois homens de estatura alta chegaram numa moto, que não foi possível identificar a placa, entraram usando capacete para não serem identificados, e armados anunciaram o assalto.

Como das outras vezes os assaltantes usaram de violência tanto com a proprietária, quanto com uma funcionária. “Eles tentaram me jogar lá pra dentro, porque assim eu ficaria trancada e levariam toda a loja, mas eu lutei com eles e não fui, daí me empurraram e arrancaram um monte de cabelo meu, quebraram uma das vidraças, e levaram dois expositores de cordões e pulseiras, causando um prejuízo aproximado de R$ 20 mil”, contou a proprietária ainda muito assustada.

A proprietária da relojoaria pediu policiamento na avenida Catarina Cimini e na rua Nova. “Aqui não tem policiamento, é sempre assim, o ideal seria uma guarita da Polícia Militar aqui para nos dar maior segurança”, disse.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.

COMUNICADO DA UNIDADE

“Em relação ao roubo ocorrido hoje (terça-feira, 25/2) pela manhã na Relojoaria Pontual, situada na Avenida Catarina Cimini, n. 27, centro em Caratinga, em que se noticiou pela imprensa a matéria intitulada “pela quinta vez, relojoaria do centro de Caratinga é assaltada”, o 62º BPM, por meio da Seção de Comunicação Organizacional, comunica que:

No último décimo ocorreram quatro registros de roubo no local, sendo eles registrados em junho/2014; março/2015; abril/2021 e o ocorrido na presente data (jan/22). Em relação aos três primeiros registros, em dois deles ocorreram prisões e identificações dos autores e no outro registro houve a identificação do agente; já no registro da presente data, os autores foram perseguidos e, após abandonarem a motocicleta utilizada na fuga, entraram em um matagal. Os militares, com apoio humano e logístico de um drone, entre outros, estão realizando buscas e varreduras nas imediações e, tão logo, encerrarem as intervenções policiais serão prestadas todas as informações relativas ao fato e a manifestação da vítima e demais pessoas acerca das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar. Vale ressaltar que as ações e operações policiais são georeferenciadas e contemplam todo perímetro urbano e zona rural do município”.

Seção de Comunicação Organizacional – P5