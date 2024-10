Dr. Gleydson tem votação expressiva na primeira reeleição da história de Ubaporanga

UBAPORANGA – Pela primeira vez na história do município de Ubaporanga aconteceu uma reeleição. Dr. Gleydson (PSD) foi reeleito prefeito para os próximos quatro anos. Ele teve 6.951 votos, 82,90% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Flavinho do Gilmar, com 17,10%.

A eleição em Ubaporanga teve 8.776 votos totais, o que inclui 129 votos brancos, 1,47% dos votos totais, e 262 votos nulos, 2,99%.

Dr. Gleydson e seu vice, Ailton Barbosa, que fizeram parte da coligação “Trabalho e Compromisso”, formada pelos partidos Pode, PL, PSB e PSD, fizeram questão de agradecer a população. “Queremos agradecer cada voto que tivemos em Ubaporanga, uma votação expressiva, que aumenta nossa responsabilidade com todos. Fomos muito bem recebidos na casa de casa dos ubaporanguenses com um abraço caloroso, e nossa administração vai retribuir toda confiança em nós depositada”, disse o prefeito Dr. Gleydson.

O vice-prefeito Ailton Barbosa também ressaltou o acolhimento do povo de Ubaporanga. “Meu muito obrigado a todos, a recepção em cada casa que nós passamos, tão calorosa, tão bacana. E vocês podem ter certeza que nós vamos retribuir a cada um de vocês isso que fizeram por nós. Nós vamos trabalhar mais quatro anos ainda com mais vontade e com mais garra por uma Ubaporanga cada vez melhor”, disse o Ailton Barbosa.