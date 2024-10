Decisão do Tribunal do júri de Ipanema é anulada após familiares intimidarem jurados do caso

DA REDAÇÃO– Uma decisão do Tribunal do Júri de Ipanema precisou ser anulada após intimidação de jurados do caso.

A investigação do Ministério Público de Ipanema, em diligências do promotor Pedro Henriques Salles Ribeiro, provou que o pai da acusada, juntamente com terceira pessoa conhecida por envolvimento criminal, procurou individualmente os jurados, na véspera do julgamento, para pedir a absolvição da ré.

O fato ocorreu com pelo menos cinco jurados, dentre os quais dois participaram efetivamente do julgamento.

Com base nisso, em recurso do Ministério Público, entendendo que houve quebra da imparcialidade dos jurados, que foram constrangidos a votarem pela absolvição, o Tribunal anulou o julgamento absolutório.

Com a anulação da decisão, o caso volta para nova análise por outros jurados.

A atuação do Ministério Público visa garantir a integridade dos jurados e a sua imparcialidade para proferir decisão com base nas provas e na justiça, sem temor de represálias por parte dos acusados e seus familiares. “Se você é ou já foi jurado e também já foi procurado ou constrangido em razão dessa função, denuncie”, destaca o MP