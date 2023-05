Domingo de decisão para a garotada

Depois de várias rodadas empolgantes, domingo (28) será dia de conhecermos os campeões Regionais nas categorias sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos. Diferente da edição passada, onde o regulamento apontava como obrigatório a grande final jogada em Caratinga, dessa vez, o regulamento procurou valorizar o time de melhor campanha, com direito de decidir o título em casa. Assim, domingo, a partir das 8h, União Atlética Inhapinhense e Cettatic Sports, entram em campo no estádio Guilhermino de Oliveira em Inhapim, para decidir às duas categorias.

Os garotos do Sub-15 entram em campo primeiro, na minha humilde opinião, difícil apontar favoritismo para qualquer dos lados. Entretanto, alguns apostam que o fator casa possa favorecer os meninos do UAI. Certeza mesmo é que será um jogaço.

Às 9h30 a bola rola para os meninos do Sub-17. Mais maduros e com mais malícia esportiva, talvez o fator casa não tenha tanta influência nessa categoria, porém, o fator qualidade do gramado sim. Essa é a aposta da comissão técnica da Cettatic. Nessa disputa, outra certeza de grande jogo.

Arbitral foi sucesso

A noite de quinta-feira (25) foi para reunir vários times interessados em disputar o Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos. O 1° Arbitral foi realizado na Associação Comercial Industrial de Caratinga (ACIC), entidade parceira da LCD. Muitos representantes de clubes e desportistas marcaram presença para ouvir as diretrizes e propostas para a promoção do certame, que tem data prevista da primeira rodada para 9 de julho. Alguns clubes mesmo não tendo enviado representantes, durante a reunião se manifestaram através de mensagens sobre o desejo de disputar o campeonato. Logo após a reunião, conversando com vários participantes ficou evidente o entusiasmo e expectativa sobre o campeonato que promete ser um dos mais disputado nos últimos anos. O atual campeão Santa Barbara, o debutante Vermelhense, clube tradicional da cidade vizinha Vermelho Novo, a Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, o tricolor dono de cinco títulos são alguns dos grandes que se garantiram na disputa.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm