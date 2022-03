Dnit fala sobre situação de estufamento do asfalto próximo ao posto da PRF

CARATINGA – Muitos motoristas que passam próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal estão preocupados com o estufamento do asfalto que já está quase atingido a via principal.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), se manifestou através de nota encaminhada à imprensa, explicando que “a respeito da elevação do acostamento no KM 526 da rodovia BR-116/MG, no perímetro urbano de Caratinga, esta Unidade Local do DNIT informa que vem acompanhando a evolução da situação desde seu início, que ocorreu em meados de janeiro deste ano”.

Ainda de acordo com a nota, foi aberto um processo administrativo, de nº 50606.00189/2022-11, por meio do qual a Unidade relatou às instâncias superiores do Dnit, a situação que se apresentava.

No último dia 16 de fevereiro, foi dada uma ordem de serviço para que o consórcio “Cava-Direção”, contratado pelo Dnit, iniciasse estudos para dizer as causas da movimentação de terra e propor a solução adequada, ou seja, mais eficiente e menos custosa aos cofres públicos. “De início, verificou-se que existe uma movimentação de terra, oriunda de um talude rompido no sentido decrescente da rodovia, que está pressionando o pavimento de uma área ao lado do acostamento da rodovia. Área esta utilizada como pátio pela Polícia Rodoviária Federal. Temos observado que a movimentação no terreno diminuiu bastante nos últimos dias, tendo em vista a redução das chuvas, mas fica claro que o maciço encontra-se instável e suscetível de nova movimentação caso haja mais precipitação de chuvas no local”.

O Dnit informa ainda que o material que está acomodado no pátio não foi removido pois está servindo como suporte, evitando a descida de mais uma parte do talude.

“No momento, a Unidade Local aguarda os resultados dos estudos que estão sendo feitos pela empresa contratada, para posteriormente adotar a solução indicada e solucionar o problema. Prevê-se que nos próximos dias a empresa já apresente relatórios da situação para que o DNIT possa então atuar. Por fim, informamos que a permanecer sem chuvas, a situação não traz risco imediato aos condutores que trafegam naquele trecho. Frisamos mais uma vez que o local está sendo monitorado diuturnamente pelo Dnit e que caso haja alteração crítica no segmento, o Dnit e a PRF já estão traçando meios para impedir um possível bloqueio de tráfego”.