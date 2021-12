“Dias de Autógrafos” nas escolas municipais é sucesso em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nas últimas semanas, o Governo Municipal promoveu emocionantes “Dias de Autógrafos ” nas escolas municipais de Santa Bárbara do Leste. Durante os eventos, os estudantes autografaram as obras literárias que produziram em 2021. O trabalho é vinculado ao Projeto Estante Mágica e, através dele, 350 alunos da rede pública municipal escreveram os próprios livros, sob orientação dos professores.

O PROJETO

Em 2020, a professora Natânia Pereira buscou formas de implantar o Projeto Estante Mágica em Santa Bárbara. Naquele ano, apenas 25 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) produziram as obras literárias. Já, em 2021, com apoio do Governo Municipal, estudantes de cinco das seis Escolas Municipais puderam participar do Projeto, destacando ainda mais a importância da literatura.

A professora Natânia Pereira se emocionou durante a realização dos Dias de Autógrafos. Ela ressaltou que acredita muito na educação e que, o apoio das famílias, das equipes pedagógicas e do Governo Municipal foi de extrema importância para a concretização desse sonho, que contemplou centenas de estudantes da rede municipal de ensino.

A prefeita Wilma Pereira visitou todas as Escolas para prestigiar os alunos nos Dias de Autógrafos. Nos encontros, ela destacou a importância do Projeto Estante Mágica e parabenizou a professora Natânia Pereira pela coragem de ir além do que era obrigação dela, buscando novas formas de engrandecer ainda mais a educação da rede pública municipal.

A vice-prefeita Beth Leles também participou dos eventos. Ela parabenizou pais, alunos e equipes pedagógicas por apoiarem a realização do Projeto Estante Mágica, tão importante para o desenvolvimento da criatividade dos estudantes.

Para a secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, ver todos os alunos inseridos no Projeto mostra a força da educação em Santa Bárbara do Leste. A secretária destaca que a concretização do Projeto Estante Mágica foi de grande importância, pois agora, existem, de fato, centenas de autores literários no município.

Assessoria de Comunicação