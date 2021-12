Inhapim completa 83 anos com grande festa na Praça das Palmeiras

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim comemorou, em grande estilo, os 83 anos de emancipação político-administrativa do município de Inhapim na última sexta-feira (17) na praça Alaíde Quintela Soares, conhecida como “Praça das Palmeiras”.

Na programação, “Tardezinha Kids” para criançada promovida pela Secretaria de Assistência Social, onde foram ofertados algodão doce, pipoca, pula-pula, isso tudo ao lado do novo parquinho municipal.

Já à noite, a programação para os adultos contou com a apresentação da cantora inhapinhense Ellen Kelly.

Para encerrar a programação especial dedicada aos 83 anos de Inhapim, a banda “Super Som C&A” subiu ao palco agitando todo o público presente. “Ao término de mais um ano de governo os desafios e as conquistas nos motivam ainda mais a nos doarmos pelo nosso Inhapim, é uma verdadeira missão que nos foi concebida, pois, a aprovação de nosso trabalho confirmado nas urnas em 2020, teve a oportunidade de continuar. Hoje, com a graça e misericórdia de Deus, temos a oportunidade de celebrarmos mais um ano de nossa querida Inhapim e, de forma muito especial, preparamos este evento para nossa população. São 83 anos de história, 83 anos de orgulho desta terra que nos acolheu, nos abraçou e nos alimentou. Sabemos que as dificuldades são diárias, e as demandas muito além da capacidade suportável do município, porém, quando se há vontade e desejo por um bem maior, o universo conspira a favor, os pensamentos e sonhos transformam em realidade. Parabéns Inhapim!”, declarou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde, lembrou que 2021 foi um ano de desafios e conquistas. “Quando o governo está aberto a respeitar as diferenças individuais de cada cidadão e, buscar em cada uma dessas diferenças o que se tem de melhor nas pessoas, o resultado é uma cidade mais feliz, de pessoas esperançosas, culminando com a conquista de sonhos coletivos, atendendo os anseios do nosso povo. São 83 anos de lutas e vitórias, de alegria e de lágrimas, de perseverança e esperança. Inhapim hoje vive um novo tempo, barreiras foram rompidas e paradigmas foram quebrados. Que o desenvolvimento e a prosperidade perpetuem em nosso município, pois obras, ações sociais, valorização dos servidores, credibilidade, honestidade e transparência são realidade em nosso município”, afirmou Sandro.

Assessoria de Comunicação