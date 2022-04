CARATINGA- Neste sábado (30) acontece o Dia D de vacinação contra influenza e sarampo em todas as Unidades Básicas de Saúde e PSFs do município (sede e distritos), de 8h às 16h.

Podem vacinar contra gripe: crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da área da saúde, gestantes, e idosos a partir de 60 anos. Se tratando do sarampo, crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da área da saúde.

Além disso, estarão disponíveis a vacina contra Covid-19, e as demais vacinas do calendário nacional de imunização, para a população de modo geral. Vale ressaltar que no momento da vacinação é preciso apresentar documento de identidade e cartão de vacina.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves destaca a importância da ação. “Convidamos a população, aquela pessoa que tem dose de vacina atrasada ou não tomou vacina, para comparecer, imunizarmos o maior número de pessoas e evitar doenças”.