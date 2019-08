A previsão é que sejam vacinados 5.500 cães e 1.000 gatos nos 23 postos espalhados pelos bairros da cidade

CARATINGA- Amanhã, será realizado o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica (Canina e Felina) na área urbana do município. A previsão é que sejam vacinados aproximadamente 5.500 cães e 1.000 gatos nos 23 postos de vacinação que serão instalados em diversos pontos do perímetro urbano da sede. O horário de funcionamento é entre 7h30 e 11h30 e de 13h30 às 17h30.

O coordenador de Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, ressalta algumas orientações aos proprietários, que devem ficar atentos aos casos. “Caso tenha o cartão de vacinação pode levar, se não conseguir localizar, no momento ele receberá um comprovante que vai constar que foi aplicada a vacina antirrábica. Temos uma estimativa de vacinar neste dia 6.500 animais, então preparamos um quantitativo de vacina para o Dia D. Após, manteremos um posto de vacinação aqui na Vigilância, no máximo por 30 dias, mas também não podemos garantir que teremos vacina pós-campanha, porque dependendo do quantitativo que sobrar, há a necessidade de devolver para o Estado”.

A campanha foi dividida em duas etapas, sendo a 1ª etapa na zona rural, a qual teve início no dia 03 de junho no distrito de São Cândido, com previsão de encerramento hoje no distrito de Santa Efigênia. Durante dois meses, equipes itinerantes percorreram as propriedades rurais e domicílios situados nas vilas dos 10 distritos do município, tendo como meta vacinar no mínimo 90% da população canina e felina dessas localidades. Até o momento já foram vacinados 7.860 animais em nove distritos, sendo deste total 6.364 cães e 1.496 gatos.

A previsão é que sejam imunizados ao final da Campanha em todo município (área rural e urbana) 12.850 cães e 2.350 gatos.

A DOENÇA

A médica veterinária Lourdes Silva explica aspectos da vacina e a importância para prevenção da raiva. “A raiva é uma virose transmitida ao cão ou ao ser humano através de uma mordida, lambedura ou arranhadura e acomete o sistema nervoso, causando os danos neurológicos irreversíveis. A vacina é totalmente segura. Cada animal é vacinado com uma agulha e uma seringa que são descartáveis. Desde que seja armazenada de forma adequada, aplicada na via indicada é totalmente segura e tem o objetivo de prevenir a virose. Já observamos em alguns momentos a vacina sendo aplicada inadequadamente, então não vai ter um efeito de modo a imunizar aquele animal”.

Lourdes deixa um convite para que a população participe e leve seus animais para vacinar neste sábado (10). “Convocamos a todos que têm seu animal, que vá aos postos de vacina, se é aquele animal que gosta de passear, mantenha-o preso e leve. Pode confiar na vacina, está sendo feita de forma bem tranquila. A vacina é de qualidade e não tem a ver só com o nome, como já disse, também é resguardada quando é bem armazenada e aplicada de forma adequada. Procure vacinar seu animal para que continuemos livres da virose, já que ela ainda é presente no meio ambiente, através do morcego”.