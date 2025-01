Detido acusado de furto no bairro Pouso Alegre

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (7), a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por furto em um estabelecimento comercial localizado no bairro Pouso Alegre, em Manhuaçu.

O autor escalou as paredes do estabelecimento, rompeu o forro do teto e invadiu o local, onde revirou materiais e furtou duas camisas com a logomarca da empresa. Segundo informações, ele atuava nas madrugadas e na última semana furtou em comércio de implementos agrícolas e em uma Igreja.

Após intenso rastreamento, o homem foi localizado e preso. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi ratificado.

O autor, que já havia se envolvido em diversas ocorrências de crimes contra o patrimônio nos últimos meses, permanecerá sob custódia da justiça enquanto responde ao processo judicial.