Major Túlio é o novo subcomandante do 14º BPM

Ele era o responsável pela 72ª Companhia, em Manhuaçu

DA REDAÇÃO – Nesta terça-feira (7), major Túlio Santos Gomes apresentou-se no 14º Batalhão de Polícia Militar em Ipatinga, assumindo as funções de subcomandante desta Unidade.

Natural de Manhumirim, o major Túlio ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 26 de abril de 2004, como soldado no 6º Batalhão de Polícia Militar, em Governador Valadares.

Em 2009, concluiu o Curso de Formação de Oficiais, sendo designado Aspirante a Oficial na 21ª Companhia PM Ind, em Ponte Nova. Durante sua carreira, major Túlio desempenhou diversas funções de destaque, incluindo o comando de pelotões e seções. Entre 2010 e 2015, foi Comandante de Pelotão, e, de 2016 a 2017, exerceu o cargo de Chefe de Seção na mesma companhia.

De 2018 a 2021, assumiu o comando da 272ª Companhia PM, em Abre Campo. Em dezembro de 2021, foi designado para comandar a 72ª Companhia PM do 11º BPM, em Manhuaçu, onde permaneceu até dezembro de 2024.

Ao longo de sua trajetória, major Túlio se destacou pelas suas atuações nas cidades de Ponte Nova, Abre Campo e Manhuaçu, sempre demonstrando um comprometimento inabalável com a segurança pública e o bem-estar das comunidades.

Formação Acadêmica e Cursos

Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP), 2004.

Curso de Formação de Oficiais, 2009.

Graduação em Direito, 2015.

Pós-graduação em Ciência Jurídica e Direito Militar.

Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP), 2019.

Experiência Acadêmica

Além de sua atuação operacional, major Túlio também contribui significativamente para a formação de novos policiais militares. Ele é professor de Policiamento Ostensivo Geral, Processos Administrativos, Legislação Institucional e Legislação Especial nos cursos de formação da PMMG, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento com as futuras gerações de policiais.

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao Major Túlio, um profissional altamente comprometido, com uma trajetória exemplar dentro da PMMG. Estamos certos de que, sua experiência e dedicação, contribuirão para a melhoria contínua da segurança em nossa comunidade”, destaca o comando do 14º BPM.