DER-MG atende pedido da prefeitura de Entre Folhas para obras de recuperação de trechos da MG-425

A finalização das obras de recuperação de quatro trechos da MG-425 está prevista para este mês de dezembro

ENTRE FOLHAS – Por solicitação do prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias, o Ailtinho, a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) está trabalhando, nos dois últimos meses, na recuperação da pista em quatro trechos da estrada que liga Entre Folhas às cidades de Caratinga e Vargem Alegre. O pedido foi feito em meados de agosto, quando a equipe técnica do DER-MG esteve no Município para vistoria de obras.

As melhorias por parte da Administração da rodovia estadual estão sendo feitas na altura do km 61, local conhecido como Serra do Moraes, no km 59, localizado na entrada do Pé da Serra; e ainda entre os dois trevos de Entre Folhas, no km 56 e mais adiante, já na estrada de Vargem Alegre, na altura do km 53. O coordenador da 40ª Unidade Regional do DER-MG, de Coronel Fabriciano, Victor Miranda Braga, comentou que além do chefe do Executivo de Entre Folhas, a Prefeitura de Vargem Alegre também acionou a equipe relatando o problema. “Assim que o Prefeito Ailtinho contactou a nossa Unidade Regional, nos solicitando atenção e medidas para solucionar os quatro problemas de erosão na pista da MG-425, providenciamos prontamente os levantamentos técnicos e iniciamos os trabalhos, por meio da empresa contratada para recuperação dos pontos críticos”, afirma. Ainda de acordo com ele, todo o serviço deve ser finalizado em dezembro. “A recomposição do aterro no km 61 está concluída, os trabalhos no km 59 e km 56 estão em fase de finalização e já está programado para dezembro, a execução dos serviços na erosão do km 53”, sintetiza.

Para o prefeito de Entre Folhas, Ailtinho, o momento é de gratidão. “Nós precisamos agradecer muito o Victor, que atendeu o nosso chamado rapidamente e antes do período de chuva vai concretizar a obra, para minimizar os riscos de acidentes aqui no município. Eu estou muito satisfeito, principalmente porque sempre tivemos um diálogo muito aberto com o Governo do Estado, que atende prontamente todas as demandas de Entre Folhas”, revela.

LIMPEZA DA RODOVIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Os estragos deixados pelo mau tempo ao longo da rodovia, principalmente entre os municípios de Entre Folhas e Vargem Alegre, foram recorrentes durante este ano. Para evitar maiores transtornos, o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Marcos Antônio Marques – o Marquim do Brôa, como é conhecido, trabalhou com sua equipe em várias ocasiões, para a manutenção e desobstrução da estrada.

De acordo com a engenheira do município, Camila Franco, os deslizamentos de terra são muito comuns em tempo de chuva forte, mas que nas rodovias podem acontecer também, por causa de desmatamento nas encostas. “Esses escorregamentos do solo e de rocha, que aconteceram aqui no Município, afetam diretamente a segurança das pessoas, por isso há a necessidade do trabalho da gestão municipal, em conjunto com os órgãos e autarquias estaduais, para evitar transtornos maiores para a população”, completa.

