Estudantes de Santa Bárbara do Leste conhecem hospital e compartilham sonho da Medicina

CARATINGA- Elas saíram do Córrego dos Ferreiras, em Santa Bárbara do Leste em busca de um sonho. Ludmila da Silva e Jennifer Daniele, 8 e 10 anos de idade, respectivamente compartilham o desejo de ser médica.

Por meio do projeto Árvore dos Sonhos, uma iniciativa do judiciário, as garotas tiveram oportunidade de conhecer o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga, na tarde desta quinta-feira (30/11).

Os estudantes da Escola Municipal Wanderson de Castro Elias foram contemplados com o projeto nessa edição e, com auxílio de padrinhos, estão tendo a oportunidade de ter contato com algumas profissões que eles almejam para o futuro.

Meire Débora, secretária de Educação de Santa Bárbara do Leste, enfatiza que a iniciativa do juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, da comarca de Caratinga alcançou a escola de zona rural, que atende a 136 alunos da Educação Infantil ao 5° ano. “Nesse projeto, graças a Deus, temos os padrinhos realizando os sonhos dessas crianças. O hospital nos atendeu com muito carinho e o impactado é muito grande, tenho acompanhado as visitas, estivemos em outros lugares realizando sonhos de outros alunos. Só de ver o entusiasmo, o carinho e a gratidão, ficaram muito gratos, porque muitas vezes não têm oportunidade e essa oportunidade surgiu através da Árvore dos Sonhos”.

Como parte das ações, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), por meio do projeto Árvore dos Sonhos, está promovendo ainda uma campanha para construção de uma biblioteca na Escola Municipal Wanderson de Castro Elias. “A escola vai ganhar uma biblioteca e uma brinquedoteca toda equipada, numa parceria da prefeitura com o Fórum de Caratinga com esses parceiros maravilhosos. Vários alunos vão poder usufruir desse projeto também”, destaca a secretária.

Padre Moacir Ramos Nogueira, provedor do HNSA, acompanhou a visita e fala da importância de incentivar os sonhos ainda na infância. As crianças também foram presenteadas pela equipe e conheceram de perto um pouco da rotina hospitalar. “Para nós é uma alegria muito grande receber a escola, essas crianças que têm seus sonhos guardados no coração e que manifestam isso. Encontrar pessoas que são capazes de estender a mão e ajudar essas crianças aos poucos a irem consciência da realização desses sonhos que carregam. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora sempre de portas abertas para a comunidade, para atender aos que mais precisam. É motivo de alegria e gratidão fazer parte dessa história dessas crianças, ainda na escola sonhando, quem sabe um dia elas possam estar aqui para receber outras pessoas”.

Ele enfatiza que as crianças saem da visita com o sentimento de esperança e ainda mais entusiasmadas pela profissão que sonham. “Quando a gente sonha sozinho é apenas sonho, mas, quando a gente sonha junto, esse sonho vai se concretizando e tornando realidade. Quero parabenizar a todos os envolvidos, de modo especial a escola, por ajudar todas essas crianças nesse caminho de discernimento. Podemos dizer que é um discernimento vocacional, que todos nós somos vocacionados e vocação acertada é futuro feliz”.

O brilho no olhar e o sorriso não esconderam o sentimento de Ludmila e Jennifer. Atentas, elas fizeram perguntas e conheceram setores importante. Jalecos personalizados e o uso de máscaras foram cuidados especiais que elas fizeram questão de utilizar.

“É um grande sonho, porque desde pequena sempre sonhei em ajudar a vida das pessoas. Pra mim foi muito bom, muito alegre. Foi o melhor dia da minha vida”, disse a pequena Ludmila.

Jennifer Daniele também falou sobre o sonho e o incentivo da família. “Foi muito bom porque como a Ludmila falou, desde pequena eu também tenho o sonho de ser médica para ajudar as pessoas que têm doença. Eu falo com meu pai, minha mãe e eles em apoiam, todo mundo me apoia. Estou muito alegre mesmo”.