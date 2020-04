Depois de desobedecer ordem de parada e tentar agredir militares, jovem é baleado

VARGEM ALEGRE – Um jovem, 21 anos, foi baleado numa das pernas depois, segundo informações contidas no boletim de ocorrência, desobedecer ordem de parada e tentar agredir os militares usando um pedaço de pau. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (5) na rua Antônio Vieira de Carvalho, centro, Vargem Alegre.

Durante patrulhamento, a equipe policial de Vargem Alegre visualizou um indivíduo “conduzindo uma motocicleta no centro da cidade fazendo muito barulho, em alta velocidade, colocando em risco a integridade física de terceiros”, consta no registro da ocorrência.

Ao perceber que a viatura policial iria abordá-lo, o jovem fugiu em alta velocidade, não acatando a ordem de parada. Em determinado momento, o jovem diminuiu a velocidade da motocicleta para descer uma menor de 17 anos que se encontrava na garupa da motocicleta.

O jovem fugiu novamente, sendo acompanhado pela guarnição e efetuou uma manobra conhecida como “cavalo de pau” vindo a atingir a frente central da viatura policial.

Durante o acompanhamento o condutor entrou em uma estrada de terra em péssimo estado de conservação, sendo que ele passou com a motocicleta dentro de uma vala e não conseguiu seguir.

Ao perceber que não iria conseguir tirar a motocicleta do local, o jovem a abandou e iniciou a fuga a pé. Conforme relatado na ocorrência, o jovem ficou transtornado e começou a ameaçar os policiais dizendo que iria descontar na família deles e que iria tentar contra a vida de um militar, que o tempo todo manteve a calma e tentou conter o jovem, que ia para cima da guarnição com um pedaço de pau. De acordo com o relatado no BO, não tendo como sair, pois estava entre a viatura e a moto, ao perceber que jovem não acataria as determinações legais e percebendo que sua integridade física e a de seu companheiro estavam ameaçadas, um policial atingiu a perna do jovem com um disparo de arma de fogo.

Os militares providenciaram socorro para o jovem até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

A menor que estava na garupa da moto foi acompanhada durante o atendimento da ocorrência por sua mãe, a moto apreendida pela empresa rebocadora, e as medidas de polícia judiciária foram providenciadas pelo comando do 62º Batalhão de Caratinga.