Defesa Civil promove panfletagem educativa em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Durante essa semana, profissionais da Defesa Civil Municipal, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social e do CRAS, estão realizando panfletagem educativa, marcando o lançamento da campanha de prevenção aos riscos que surgem com o período chuvoso. O tema da campanha em Santa Bárbara do Leste é: “Cidade Prevenida, População Protegida”.

Os profissionais envolvidos na ação realizaram panfletagem nas ruas e conversaram com moradores sobre as medidas preventivas que devem ser adotadas durante o período chuvoso.

No comando da ação, a equipe da Defesa Civil Municipal destacou a importância da panfletagem como forma de marcar o lançamento da Campanha e, principalmente, para a disseminação de informações e orientações que são imprescindíveis nesta época do ano, especialmente para pessoas que vivem nas comunidades rurais.

O panfleto contém informações pertinentes à realidade de Santa Bárbara do Leste, onde os maiores problemas observados são: queda de barranco e possibilidade de elevação dos rios. Diante disso, os profissionais orientaram os moradores sobre como proceder em caso de risco e, principalmente, a acionarem a Defesa Civil sempre que necessário.

Assessoria de Comunicação