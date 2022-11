12ª RPM forma 57 novos soldados

IPATINGA – O Comando da 12ª Região de Polícia Militar promoveu na manhã desta sexta-feira (25), no pátio do 14º Batalhão, a cerimônia de formatura do Curso de Formação de Soldados. A solenidade foi presidida pelo comandante da RPM, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, que estava acompanhado de outras autoridades militares, como o paraninfo da turma de formandos, o comandante da Academia de Polícia Militar, coronel Eugênio Pascoal da Cunha Valadares.

De acordo com o coronel Lemos Dias, os 57 novos soldados de 1ª classe irão servir nas sete unidades operacionais, que fazem parte da área de cobertura da RPM, que se divide em 97 municípios. “Esses militares serão distribuídos nas cidades que tem um déficit maior de efetivo. Dessa forma teremos um reforço da segurança”.

O momento marcante da solenidade de formatura é a aposição das divisas, pelos padrinhos e madrinhas dos formandos. Em seguida os novos soldados fazem o compromisso de servir e proteger, mesmo com o sacrifício da própria vida. Para a agora soldado Mariana, a conclusão do curso é uma vitória, e a expectativa é de somente crescer dentro da corporação.

A solenidade foi finalizada com desfile da guarda de honra, composta por militares do 14º e 58º BPM, e dos novos soldados.

Abertura de edital

O comandante informou durante coletiva, que o governo do Estado tem novidades na área de segurança pública, com anúncio de autorização de abertura de um edital para concurso, com 3200 vagas disponíveis para militares em Minas. “A 12ª Região já está em tratativas com o comando do Corporação, para recebermos um reforço aqui e voltarmos com a Escola de Formação, que existia em Manhuaçu. Essa formatura de hoje e a abertura de um novo edital é importante, já que era um pedido da PM, e de autoridades civis que nos procuram e falam da necessidade do efetivo. O Estado está investindo no recurso humano, que é tão necessário para assegurar a segurança do povo mineiro”.