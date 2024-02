Córrego Novo e Pingo-d’Água iniciam vacinação contra Dengue

DA REDAÇÃO- Contemplados com doses da vacina contra a Dengue, os municípios de Córrego Novo e Pingo-d’Água já estão realizando a vacinação do público-alvo.

Córrego Novo recebeu 69 doses e iniciou a imunização nesta segunda-feira (26). Já Pingo-d’Água, para onde foram destinadas 128 doses, a vacinação tem início nesta quarta-feira (28).

O público-alvo são as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos que moram em algumas cidades determinadas pelo Governo Federal. Por causa do baixo estoque de vacinas, alguns municípios restringiram o público as idades de 10 e 11 anos.

Embora sejam municípios com menos de cinco mil habitantes, Córrego Novo e Pingo-d’Água foram selecionados devido à sua localização, próximo ao Vale do Aço, que registrou surto da doença no ano passado e no início de 2024.

Confira o número de imunizantes por cidade:

⦁ Coronel Fabriciano – 2.961 doses

⦁ Córrego Novo – 69 doses

⦁ Dionísio – 150 doses

⦁ Jaguaraçu – 73 doses

⦁ Marliéria – 118 doses

⦁ Pingo-d’Água – 128 doses

⦁ Timóteo – 1.967 doses

⦁ Santa Maria de Itabira – 242 doses