Coopeavi organiza feira de negócios em Caratinga

Evento será realizado nos dias 16 e 17 de agosto

DA REDAÇÃO- Agosto está chegando e com ele duas feiras de negócios promovidas pela Coopeavi: uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais. Entre os dias 1º e 3 do próximo mês será a vez da Feira da Coopeavi (Semana Tecnológica) em Santa Teresa (ES). Já nos dias 16 e 17, Caratinga receberá a Feira “Somos Agro, Somos Coop”.

O evento é aberto à participação dos cooperados nas duas regiões de abrangência da cooperativa, mas os moradores em geral são bem-vindos para conhecer as oportunidades de negócios que só os associados têm acesso. Os cooperados, devidamente credenciados, terão a chance de concorrer ao sorteio de uma Ford Ranger em dezembro nas comemorações dos 55 anos da Coopeavi.

As feiras da Coopeavi também difundem conhecimento. Palestras com especialistas nas áreas de cafeicultura, avicultura, pecuária leiteira, tomaticultura e irrigação estão nas programações técnicas dos dois eventos.

“A Feira da Coopeavi foi criada para unir produtores e suas famílias, profissionais da Coopeavi, estudantes e convidados. O principal objetivo deste ano é aproximar as oportunidades dos produtores rurais”, destaca o presidente da cooperativa, Denilson Potratz.

Durante as feiras da Coopeavi, os participantes terão ainda a oportunidade de adquirir insumos e equipamentos e conhecer e degustar queijos, café e o tradicional doce de leite. O espaço da omeleteria também vai oferecer variadas opções de recheio. E mais uma vez o Espaço Kids estará funcionando para a criançada se divertir enquanto os pais realizam bons negócios.

SUCESSO

A Coopeavi programou três feiras de negócios para 2019, descentralizando a tradicional Semana Tecnológica do Agronegócio, sempre realizada em agosto, em Santa Teresa (ES), na região serrana capixaba. Conhecida como STA até 2018, é considerado o maior evento de capacitação e negócios do cooperativismo agro capixaba.

A logística dos eventos foi repensada, com as feiras atendendo a públicos distintos em outras áreas atendidas pela cooperativa, além de priorizar o mesmo conceito já conhecido pelos cooperados na STA.

Em sete edições consecutivas, todas realizadas no Parque de Exposições de Santa Teresa, foram mais de R$ 100 milhões em negócios, mais de 150 palestras ministradas, mais de 10 mil pessoas qualificadas e mais de 30 mil pessoas impactadas. O site www.sta.coop.br traz todos os detalhes.

Já o primeiro evento de 2019, a Feira da Coopeavi- Edição Conilon e Pecuária, realizada nos dias 05 e 06 de julho, em Nova Venécia (ES), foi sucesso logo em sua primeira edição. Mais de R$ 10 milhões em negócios foram realizados durante os dois dias, com a participação de cerca de 2.000 pessoas.

Programação da Feira Coopeavi “Somos Agro, Somos Coop”:

Dias 16 e 17 de agosto, em Caratinga

Local: Ponto de compra de café da Coopeavi em Caratinga- Av. João Caetano Nascimento, 1394, bairro Limoeiro

Sexta-feira- 16 de agosto

8h30 – 9h – Cooperativismo

9h – 10h – Fertilidade do solo para altas produtividades

10h30 – 13h30 – Acúmulo de massa e nutrientes do cafeeiro e o uso de ferramentas para recomendações

13h30 – 14h – Cooperativismo

14h – 15h – Técnicas de aplicação de defensivo via drone

15h30 – 16h- Fertilizantes especiais para obtenção de altas produtividade

Sábado- 17 de agosto

8h30 – 9h- Cooperativismo

9h – 10h – Os custos da ineficiência reprodutiva em um rebanho leiteiro

10h30 – 11h30 – Irrigação inteligente no cafeeiro

13h30 – 14h – Cooperativismo

14h – 15h- Manejo da broca do café

15h30 – 16h30 – Automação inteligente na tomaticultura

Sobre a Coopeavi – A Coopeavi é uma cooperativa do segmento Agronegócio, com atuação no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Fundada em 1964, atualmente conta com quase 15 mil cooperados, em sua maioria pequenos e médios produtores. Em 2015, incorporou a Pronova, cooperativa com cafeicultores especialistas em qualidade de café, e inaugurou o primeiro Condomínio Avícola para produção de Ovos do Brasil. Já em fevereiro de 2019, incorporou a Veneza, passando a atuar também no ramo de laticínios.