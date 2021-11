Conselheiros Municipais do Patrimônio Histórico e Cultural de Inhapim tomam posse para o biênio 2021/2023

INHAPIM – Nessa semana, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” deu posse aos novos Conselheiros Municipais do Patrimônio Histórico e Cultural do município de Inhapim que atuarão no biênio 2021/2023.

A política de criação e fortalecimento de conselhos deliberativos foi uma forma encontrada pelo poder executivo para melhorar e dinamizar a aplicação dos recursos públicos, melhorando significativamente a vida das pessoas, uma vez que os recursos são aplicados diretamente onde a sociedade define através das deliberações do conselho.

Em Inhapim, o árduo trabalho iniciado em 2017 pelo prefeito Marcinho, auxiliado pela diretora de cultura Teresinha Ribeiro e sua equipe, sem recurso, mas com muita determinação e força de vontade, tem gerado frutos, e hoje Inhapim já conta com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural ativo e atuante, e os projetos “Cultura na Praça” e “Barui Bão”, além de um completo inventário do acervo histórico inhapinhense já são resultados colhidos deste brilhante trabalho.

O Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural é muito importante para a preservação da história de cada município onde está criado e é atuante. “Hoje novas pessoas se juntam para dar continuidade ao trabalho desempenhado pelos nossos primeiros conselheiros municipais do patrimônio histórico e cultural inhapinhense. Nesta oportunidade quero agradecer primeiramente a Deus, aos antigos componentes deste conselho e a vocês pela disponibilidade de doação em benefício da nossa sociedade. Vamos dar continuidade ao trabalho deste importante conselho para cada vez mais valorizar, fomentar e disseminar a cultura em nossa comunidade”, comentou Teresinha Ribeiro Martins, diretora municipal de cultura.

Já o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, lembraram o quanto a criação e atuação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Inhapim foi importante para a obtenção e destinação dos recursos provenientes do auxílio financeiro da Lei Federal “Aldir Blanc” chegasse ao setor cultural inhapinhense. “Desde 2017 quando assumimos a prefeitura de Inhapim viemos estruturando a administração municipal e os conselhos para que efetivamente funcionem e mostrem resultado na prática, uma forma de dar vez e voz à sociedade civil organizada para aplicar e fiscalizar os recursos públicos. Quando houve o chamamento público pelo Governo Federal via Lei “Aldir Blanc” para obtenção de recursos para auxiliar o setor cultural, Inhapim saiu na frente e esteve entre os primeiros municípios na captação, fazendo com que o auxílio chegasse com maior agilidade a quem necessitava, pois o setor foi drasticamente afetado pelo pandemia. Hoje vejo que nossos esforços valeram à pena e que muitos outros frutos ainda virão com o apoio dos novos conselheiros, pois a equipe está preparada nesta retomada pós-pandemia, a sociedade corresponde aos nossos eventos e o que não nos falta é força de vontade para cada vez mais, levar cultura e entretenimento para aqueles que mais necessitam” finalizou o prefeito Marcinho.

