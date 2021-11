Três localidades registram problemas com abastecimento de água

CARATINGA– Entre domingo (21) e esta segunda-feira (22), três localidades registraram problemas com abastecimento de água. São elas os distritos de Santa Luzia e Santa Rita de Minas, além dos bairros Rodoviários e Santa Zita, na sede de Caratinga.

No domingo, os moradores de Santa Luzia ficaram sem água devido a problemas elétricos na captação da localidade. Já em Santa Rita de Minas, as fortes chuvas que caíram na região prejudicaram o abastecimento, que precisou ser interrompido, emergencialmente. Nos dois casos técnicos trabalharam na manutenção com o objetivo de normalizar o fornecimento de água, de forma gradativa, ainda no dia 21.

Ontem, devido à necessidade de manutenção emergencial na unidade de bombeamento, o abastecimento dos bairros Rodoviários e Santa Zita também foi prejudicado. A previsão da Copasa era de que os consumidores fossem abastecidos no decorrer da noite desta segunda-feira.