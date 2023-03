CONCURSOS DA PMMG

Inscrições para concurso de soldado terminam quinta-feira (30), já para quadro de oficiais da saúde vão até 19 de abril

DA REDAÇÃO – A Polícia Miliar de Minas Gerais tem dois concursos para esse ano. As inscrições para concurso de soldado terminam quinta-feira (30), já para quadro de oficiais da saúde vão até 19 de abril.

Soldados

Os interessados em participar do concurso público para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) têm até quinta-feira (30) para fazer a inscrição. Ao todo são 2.821 vagas de soldados.

De acordo com o edital, a remuneração básica inicial para soldado de 2ª Classe é atualmente R$ 4.360,83. Após a formatura, a carga horária semanal de trabalho será de 40 horas. As inscrições serão feitas somente via internet, por meio do site www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs. Ao todo, são 2.821 vagas em Minas Gerais, dentre elas, 2.538 para o sexo masculino e 283 para o feminino.

Fases

O concurso consiste em três fases. 1ª fase: Prova de conhecimentos (prova objetiva); 2ª fase: Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde; 3ª fase: Avaliação Física Militar (AFM).

Datas e locais

Segundo o edital, a prova objetiva será realizada no dia 7 de maio. Os locais de aplicação de prova são: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

Tempo

O tempo máximo permitido para realização da prova objetiva será de três horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, e terá valor total de 100 pontos e conterá 50 questões de múltipla escolha, contendo cada questão quatro alternativas de resposta, devendo ser marcada apenas uma delas.

Disciplinas

A prova objetiva contém as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Noções de Língua Inglesa, Noções de Direito e Direitos Humanos e Raciocínio Lógico-Matemático. Para mais informações, os interessados podem conferir o edital no site www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs.

Oficiais da saúde da PMMG

Tiveram início no dia 20 de março as inscrições para o concurso público para compor o quadro de oficias de Saúde da PMMG, de acordo com o edital da Diretoria de Recursos Humanos (DRH), por meio do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) de nº 02, publicado em 18 de janeiro de 2023, que prevê 60 vagas. O concurso consiste em três fases sendo a primeira uma prova objetiva para avaliação de conhecimentos; a segunda uma prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM) e a terceira, um Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO). O valor da taxa de inscrição é de R$220,00 (duzentos e vinte reais) e deverá ser paga mediante emissão da guia de Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Inscrição somente via internet, por meio do site – www.pmmg.mg.gov.br, até o dia 19/4.

O ingresso no QOS-PM dar-se-á no posto de 2º Tenente, por ato do Governador do Estado, após aprovação em todo o processo de seleção previsto no edital dentro do limite de vagas estabelecidas para a cada localidade e especialidade, desde que atendidas as condições legais para ingresso. No momento da posse no cargo, o militar será lotado em qualquer dos municípios indicados no quadro de distribuição de vagas, conforme opção realizada no ato da inscrição.

São requisitos legais para ingresso no QOS-PM, ser brasileiro (a) nato; possuir idoneidade moral; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; ter entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos de idade completáveis até a data da inclusão; ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”; ter concluído curso de graduação em nível superior, obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, em área compatível com a função a ser exercida; ter aptidão física; ter sanidade física e mental; ser aprovado em avaliação psicológica e não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Categoria e especialidades

Fisioterapeuta ambulatorial, enfermeiro, veterinário, cirurgião dentista, farmacêutico, psicólogo, médico-clínico, clínica-médica dermatologia, neurocirurgia, mastologia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, geriatria, ortopedia / ombro, ortopedia / pé, otorrinolaringologia e patologia clínica.