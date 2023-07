Concessionária inicia instalação de radares na BR-116, em Caratinga

CARATINGA- Quem passa pela BR-116 em Caratinga já observa a instalação de novos radares. A sinalização horizontal, bem como a recomposição do pavimento já foram realizadas. Ainda estão em obras as praças de pedágio em Inhapim e Santa Bárbara do Leste.

No trecho da rodovia em Caratinga, algumas pessoas têm questionado as placas de limite de velocidade que foram instaladas. Na altura da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, as placas indicam 50 km/h. Já na altura do Bairro Santa Zita (Menino Maluquinho), as placas indicam a velocidade reduzida para 30 km/h.

O DIÁRIO entrou em contato com a empresa, que informou que o contrato de concessão da EcoRioMinas prevê a instalação de radares e lombadas eletrônicas até setembro de 2023, de acordo com aprovação da Polícia Rodoviária Federal. “A concessionária realizou um estudo técnico com base nas normas e resoluções vigentes, utilizando os dados dos acidentes e agora, está na fase de instalação nos municípios”, disse.

A concessionária ainda destacou que os equipamentos são ajustados de acordo com a “placa de indicação de velocidade, que é regulamentada na rodovia”.