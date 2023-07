DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Em Caratinga, foram 201 notificações em 2022. Ocupação mais frequente foi de técnicos em enfermagem

CARATINGA- Nesta quinta-feira (27) é celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Nesta data, o DIÁRIO traz um panorama de Caratinga, conforme o Observatório Segurança e Saúde no Trabalho, da Plataforma SmartLab, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO

Foram notificados 201 acidentes de trabalho no município em 2022, para a população com vínculo de emprego regular. Em Minas Gerais, Caratinga ocupa a 59ª posição e

465º de 5.570 no Brasil. Se tratando e acidentes com óbito no município, foram três registros em 2022.

Na série histórica de acidentes de trabalho, em destaque o número de acidentes de trabalho notificados no município para a população com vínculo de emprego regular. Pela evolução histórica do número de notificações no período, o maior registro foi em 2015, sendo de 472.

AFASTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACIDENTÁRIOS

Se tratando de benefícios previdenciários do tipo Concessão de Benefícios Previdenciários Acidentários no município em 2022, para a população com vínculo de emprego regular foram 64 concessões em Caratinga. O acumulado desde 2000 foi de 2.600 concessões.

No ano passado também foram concedidas quatro aposentadorias por invalidez acidentária. Se tratando de pensão por morte no acidente de trabalho foram dois registros.

FREQUÊNCIA E INCIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES – SINAN

Outro panorama abordado são as notificações relacionadas ao trabalho – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sendo 19 casos notificados em 2022. Considerando a série histórica foi o menor número desde 2007.

Nesta versão, somente foram consideradas as doenças e agravos monitorados com ênfase pela Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Foram nove acidentes por animais peçonhentos, oito por exposição a material biológico e dois por intoxicação exógena.

PERFIL DOS CASOS

Em relação a notificações de acidentes de trabalho em 2022 na Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT), o setor econômico com mais notificações foi Educação Superior-Graduação, sendo 24. Em seguida estão os setores de atividades de atendimento hospitalar com 23 notificações e fabricação de estruturas metálicas com 17 casos notificados.

Dentre as lesões mais frequentes, 36 registros de corte, laceração, ferida contusa ou punctura. Também se destacam 30 casos de lesão imediata e 22 casos de fratura e 19 casos de escoriação/abrasão (ferimento superficial).

Considerando as partes do corpo mais frequentemente atingidas, principalmente, o dedo. Para os grupos de agentes causadores, os mais frequentes foram por agente biológico, seguido de impacto contra pessoa/objeto e queda de altura. No topo, provocados por contato com pessoas doentes ou material infectocontagiante.

Por ocupação mais citada em notificações de acidente de trabalho em 2022, a maioria formada por profissionais técnicos em enfermagem, sendo 36, seguidos por faxineiros e armazenistas.

Em destaque, a ocupação mais frequentemente citada em notificações de acidentes de trabalho no último ano apurado o município, considerado o universo de trabalhadores com vínculo de emprego.

No perfil idade/sexo, a faixa etária mais frequente para mulheres foi de 30 a 34 anos e para homens de 18 a 24 anos de idade.

PERFIL DOS AFASTAMENTOS – INSS

A pesquisa também traz os motivos (por tipo de agravo, acidente ou doença) mais frequentes dos afastamentos acidentários (B91) e não acidentários (B31) no ano passado.

Foram 49 afastamentos por acidente e 841 afastamentos por doença.

Afastamentos acidentários por causas externas foram 37 fraturas, sete traumatismos, três luxações e uma amputação. Afastamentos não acidentários foram de 186 fraturas, 38 luxações e 27 traumatismos, por exemplo.

Conforme os tipos de doenças mais frequentemente registrados, a maioria dos afastamentos acidentários ocorreu por dorsalgia, articulações e lesões do ombro. Não acidentários, destaque para hérnia, dorsalgia, neoplasia, joelhos e 42 episódios depressivos/depressões.

Em destaque, os setores econômicos mais frequentemente relacionados a afastamentos do tipo acidentário (B91) no último ano: Administração Pública em Geral; Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal e Comércio de peças e acessórios para veículos automotores. Do tipo não acidentário (B31):Administração Pública em Geral; Educação Superior, graduação; e Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, hipermercados e supermercados

Dentre as ocupações mais frequentemente vitimadas por afastamentos estão pedreiro, armazenista, eletricista de instalações, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor e comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório.