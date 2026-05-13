Uberlândia aperta cerco contra geradores de lixo

Foto: Tony Winston/Agência Brasília

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Uberlândia aperta cerco contra geradores de lixoA Prefeitura de Uberlândia publicou decreto que estabelece normas rígidas para os chamados “grandes geradores” de resíduos sólidos. A partir de agora, qualquer estabelecimento que produza mais de 200 litros de lixo por dia deve assumir a responsabilidade total pelo manejo, transporte e destinação final do material. A medida visa priorizar a reciclagem e aliviar o sistema de coleta pública municipal. De acordo com o documento, os grandes geradores precisam elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (O Regionalzão).https://regionalzao.com.br/cotidiano/uberlandia-aperta-cerco-contra-grandes-geradores-de-lixo/

Uso de drogas gera multa em BHA Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em 2º turno o Projeto que prevê multa de R$ 1,5 mil para pessoas flagradas consumindo ou portando drogas ilícitas em espaços públicos da capital. O texto recebeu 26 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções. Agora, a proposta segue para análise do prefeito Álvaro Damião, que poderá sancionar ou vetar o projeto. A proposta estabelece punição administrativa para quem for flagrado usando ou portando drogas em locais públicos como ruas, avenidas, praças, campos de futebol, entre outros espaços públicos. (Por Dentro de Minas)https://pordentrodeminas.com.br

PL descarta Professor Mateus SimõesO Partido Liberal decidiu intensificar as articulações com o senador Cleitinho Azevedo visando a disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A definição ocorreu durante reunião da cúpula nacional da legenda realizada nesta terça-feira, em Brasília. Com a decisão, a possibilidade de composição com o vice-governador Mateus Simões foi descartada pelo partido. A avaliação interna é de que há incompatibilidade política no cenário nacional, uma vez que Simões integra o grupo político do governador Romeu Zema, apontado como possível pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo. (Em Tempo)https://jornalemtempo.com/pl-descarta-professor-mateus-simoes

Itabira recebe Giro Pela RegionalA Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sindimiva, realiza no dia 21 de maio, em Itabira, mais uma edição do Giro pela Regional, iniciativa que tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios, gerar conexões estratégicas e impulsionar o desenvolvimento da indústria local e regional. O evento acontecerá na Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios de Itabira – Acita e contará com uma programação voltada a empresários, gestores e profissionais da indústria. (Portal Carlos Souto)https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/fiemg-vale-do-aco-e-sindimiva-promovem-giro-pela-regional-em-itabira/

Santa Rita atrai milhares de devotosO Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), inicia neste dia 13 de maio a quarta edição da Novena e Festa em honra à sua padroeira, conhecida mundialmente como a “Santa das Causas Impossíveis”. Inaugurado em maio de 2022 e detentor do título de maior santuário do mundo dedicado à santa, o local se consolidou como um dos epicentros da fé católica no Brasil, atraindo peregrinos de todos os estados. Este ano, as celebrações seguem o lema “Peregrinos no tempo e em comunhão com a Igreja do céu”, inspirado nas diretrizes do Sínodo dos Bispos. (Observo)https://www.observo.com.br/santuario-de-santa-rita-inicia-nesta-quarta-novena-e-festa-em-cassia

Usipa terá Encontro de NegóciosA força da indústria nacional e internacional já tem presença confirmada no 19º Encontro de Negócios da Expo Usipa. Reconhecido como um dos principais ambientes de conexão empresarial do setor industrial em Minas Gerais e do país, o encontro reunirá grandes empresas âncoras que movimentam importantes cadeias produtivas do país e ampliam as oportunidades de networking, parcerias estratégicas e geração de negócios durante a feira. Entre as empresas âncoras confirmadas para esta edição estão a Aperam, ArcelorMittal, Bemisa, Braskem, Cenibra, CSN, Ferroeste, Jaguar Mining, Ternium, Usiminas, Vale, Vallourec e VLI. (Portal Silmara de Freitas)https://www.silmaradefreitas.com.br/19o-encontro-de-negocios-da-expo-usipa-reunira-grandes-empresas-ancoras-da-industria/

Sul de Minas registra primeira geada do anoCom temperaturas abaixo de zero, o Sul de Minas registrou na manhã de terça-feira (12) a primeira geada do outono. O fenômeno foi mais intenso na região da Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram valores próximos ou abaixo de zero grau. A menor temperatura foi registrada em Delfim Moreira, município vizinho a Itajubá, que atingiu -3,1°C. Ainda na região serrana, Monte Verde e Camanducaia registraram 0,1°C, enquanto Maria da Fé, também próxima a Itajubá, anotou 2,2°C. A onda de frio chegou de forma definitiva ao outono no Sul de Minas, afetando também cidades de menor altitude. (O Debate)https://www.odebatenoticias.com.br/post/sul-de-minas-registra-primeira-geada-do-outono-com-temperaturas-abaixo-de-zero

