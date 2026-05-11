Câmara vota impeachment do prefeito de GV

Foto: Divulgação / CMGV

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Câmara vota impeachment do prefeito de GVA sexta-feira (8/5) foi agitada na Câmara Municipal de Governador Valadares, quando foi lido e aprovado o relatório final da Comissão Processante da Câmara de Governador Valadares, que recomendou o impeachment do prefeito Coronel Sandro, acusado de irregularidades na contratação do transporte escolar municipal. Lido e aprovado o relatório, o processo será votado em plenário na quinta-feira (14/5), quando os vereadores decidem se o prefeito será afastado do cargo. O relatório apontou que houve execução de serviços sem cobertura contratual municipal hábil. (Jornal da Cidade)https://jornaldacidadevalesdeminas.com/relatorio-da-comissao-processante-e-aprovado-e-camara-vai-votar-o-impeachment-do-prefeito-de-gv-na-quinta-feira-dia-14-5/

Minas confirma morte por hantavírusMinas Gerais confirmou uma morte por hantavírus em Minas Gerais 2026, após infecção ligada ao contato com roedores em área rural. Autoridades também descartaram qualquer ligação com casos registrados em um cruzeiro internacional. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou a morte de um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, após infecção por hantavírus. O paciente apresentou sintomas iniciais no dia 2 de fevereiro. (RCWTV)https://www.rcwtv.com.br/noticia/minas-gerais-confirma-morte-por-hantavirus-caso-acende-alerta-para-doenca-rara-e-grave

Lítio faz PIB do Jequitinhonha avançarNo sábado (9), o projeto Vale do Lítio, a iniciativa do Governo de Minas para estabelecer o estado como protagonista na cadeia de valor do lítio, completa três anos. Desde o lançamento na Nasdaq, maior bolsa de valores do mundo, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a ação também promoveu o avanço econômico de municípios da região em diversas frentes. O Produto Interno Bruto (PIB) do Vale do Jequitinhonha alcançou R$ 12,56 bilhões em 2023, segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE. Entre as cidades com atividades minerárias ligadas ao lítio, Araçuaí e Itinga, o PIB dobrou após o lançamento do projeto, com aumento de 108,1% e 91,3% entre 2021 e 2023, respectivamente. (Diário do Comércio)https://diariodocomercio.com.br/economia/vale-litio-completa-tres-anos-marcados-avanco-pib/?utm_source=home&utm_medium=positionclick&utm_campaign=3&utm_content=economia

Santa Rosália recebe investimentoO Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni, recebeu um investimento de mais de R$ 500 mil da Cemig, através da substituição de uma de suas autoclaves, em março. A iniciativa é realizada por meio do Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis na área da saúde e reduzir o desperdício de energia elétrica. A autoclave é um equipamento de grande importância nos hospitais, sendo utilizado para esterilizar diversos equipamentos reutilizáveis, como instrumentos cirúrgicos. (Diário Tribuna)https://diariotribuna.com.br/?p=33498

Fliaraxá terá programação infantojuvenilCom o tema “Meu Lugar no Mundo”, o 14º Fliaraxá – Festival Literário Internacional de Araxá preparou uma agenda especial voltada para crianças e jovens. Entre os dias 14 e 17 de maio de 2026, o Teatro CBMM (Centro Cultural Uniaraxá) será o palco de experiências que unem literatura, música, artes visuais e educação. A curadoria desta edição priorizou a escuta das infâncias, transformando o festival em um espaço de formação cultural ativa. Ao longo de quatro dias, o público escolar e as famílias poderão participar de contas de histórias, saraus, debates e encontros com autores renomados. (Clarim Net)https://clarim.net.br/fliaraxa-2026-programacao-infantojuvenil-tera-oficinas-teatro-e-concerto-gratuito-veja-horarios/

Cafeicultura Sustentável movimenta MuzambinhoMuzambinho viveu na sexta-feira e sábado, dias 08 e 09 de maio, um grande momento de valorização da cafeicultura com a realização do 1º Encontro Regional de Cafeicultura Sustentável, promovido pelo grupo “Cafés Aromas de Muzambinho”, na Praça Pedro de Alcantara Magalhães. O evento reuniu cafeicultores, especialistas, estudantes, artesãos e visitantes em uma programação diversificada, com foco em inovação, sustentabilidade, fortalecimento da produção local e incentivo ao consumo de cafés especiais produzidos no município e na região. (Muzambinho.com)https://muzambinho.com.br/2026/05/09/1o-encontro-regional-de-cafeicultura-sustentavel-movimenta-muzambinho-com-inovacao-sabor-e-valorizacao-do-cafe-local/

