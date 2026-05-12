41º Congresso Mineiro de Municípios bate recorde de público e reúne mais de 13 mil participantes em Belo Horizonte

Foto: AMM

Legenda: Feira para o Desenvolvimento dos Municípios supera edições anteriores com estandes maiores e vasta oferta de serviços para a gestão pública

Evento promovido pela AMM consolida-se como o maior congresso municipalista da América Latina

O 41º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM) nos dias 5 e 6 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte, registrou números recordes de público, participação e conteúdo técnico. Mais de 13 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias de programação, consolidando o encontro como o maior congresso municipalista da América Latina.

Com o tema “Minas Gerais no centro das decisões: municípios unidos por um Brasil forte!”, o congresso reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores públicos, parlamentares, representantes de entidades e especialistas para debater soluções voltadas ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios mineiros.

Estrutura e participação recorde

Os três pavilhões do Expominas receberam 1.812 expositores, distribuídos em estandes com apresentação de serviços, tecnologias, equipamentos, projetos e soluções voltadas às administrações municipais e ao desenvolvimento das cidades e da zona rural mineira.

A programação técnica também chamou atenção pela dimensão:

62 palestras no formato Ted Talks

95 palestras técnicas

Painéis políticos e debates institucionais

Entrega de homenagens e comendas municipalistas

O espaço Ted Talks reuniu especialistas em temas ligados às eleições deste ano, inovação, gestão pública e comunicação. O formato com utilização de fones de ouvido proporcionou maior concentração e interação dos participantes.

Já nas salas técnicas, professores, consultores e assessores especializados abordaram temas ligados às principais áreas da administração pública municipal, com foco em soluções práticas e operacionais para os gestores.

Debates políticos e reconhecimento ao municipalismo

No palco principal, o congresso recebeu pré-candidatos ao Governo de Minas e ao Senado Federal, que apresentaram propostas e participaram de debates organizados pela AMM com critérios de equilíbrio entre os participantes.

A programação também contou com a entrega da:

Comenda Especial do Mérito Municipalista

Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo

As homenagens reconheceram personalidades e instituições que contribuem para o fortalecimento do municipalismo em Minas Gerais.

Feira apresentou soluções para os municípios

A 39ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios funcionou paralelamente ao congresso e apresentou soluções voltadas às áreas de:

Saúde

Educação

Infraestrutura

Tecnologia

Mobilidade

Gestão pública

Logo na entrada, o estande da AMM recebeu os visitantes com uma estrutura temática inspirada nas montanhas mineiras, oferecendo atendimento técnico, institucional e apresentação dos serviços da entidade.

Entre os expositores estavam:

Ministérios e autarquias federais

Governo de Minas Gerais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)

Sebrae

Codemge

Copasa

Cemig

Sicoob

Também foram apresentados equipamentos hospitalares, mobiliário escolar, soluções de engenharia, uniformes, livros didáticos e tecnologias voltadas às cidades.

Cobertura e informações

A cobertura completa do congresso está disponível no portal da AMM.

Mais informações:

https://congresso.amm-mg.org.br/41/

A cobertura do evento contou com as jornalistas:

Ana Karenina

Ana Luísa Marçal

Carolina Farah

Franciele Xavier

Mayra Castro

Melissa Andrade

E os fotógrafos: