COLUNA ABRINDO O JOGO

Franquias Cettatic

O trabalho da Cettatic já está consolidado. Até aí todos já sabem. E como crescer é uma regra, os tigres de Caratinga abriram para o mercado sua franquia. Neste mês iniciaram um trabalho na cidade de Manhuaçu, exclusivamente no Clube Uba (União Bancaria Atlética). A Cettatic já fez seu primeiro atendimento e foi um sucesso. A equipe tigre levou até Manhuaçu três dos coachs e ministraram atividades do caderno metodológico que tanto vem gerando bons resultados nos últimos anos. A metodologia que engloba futsal em qualquer ambiente, eleva o nível cognitivo e físico, mesmo sendo para desenvolvimento no Fut7 ou futebol.

Equipe de treinamento desportivo Cettatic é neste nível que a franquia irá atender. Conheça os planos e suas vantagens.

Tigres na final

Neste último final de semana, as equipes sub15 e sub17 do Tigre se classificaram em primeiro de sua chave na fase classificatória. Com 100% de aproveitamento até aqui, a Cettatic no sub15 enfrentara a equipe do União do Lajinha e no sub17, o adversário será o time de Chalé. Os jogos serão em Manhuaçu, no estádio JK.

Na foto, os atletas Mateus, Pascoal e Daniel.

