COLUNA ABRINDO O JOGO

Linda festa da base

Chegou ao final neste domingo (28), mais um Campeonato Regional sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos. A Cettatic faturou os dois títulos em dois grandes jogos contra a ótima equipe do UAI. É preciso parabenizar ambos por nos presentear com duas belíssimas partidas. Jogos que nos enchem de esperança sobre o futuro do nosso futebol. Foi possível observar talentos promissores nas quatro equipes. Resultado do trabalho em campo de seus técnicos. Porém, é preciso destacar o apoio dado ao projeto da União Atlética Inhapinhense pela prefeitura de Inhapim. Conversando com o secretário de Esporte Gean Siqueira, fui informado que mais de 400 crianças e adolescentes são atendidos pelo projeto, treinando no estádio Municipal Guilhermino de Oliveira. É muito gratificante ver quando os gestores sabem da importância do esporte na formação do cidadão. É prazeroso ver o que tem sido feito na cidade vizinha: Uma belíssima praça de esportes, um ginásio de alto padrão, e um projeto com total apoio municipal. É importante entender que esporte vai muito além do jogo. Esporte é a mais eficiente ferramenta de transformação e inclusão social que conheço. Parabéns ao secretário Gean, parabéns ao prefeito por entender isso.

LCD agradece

Independente da categoria, promover competição é sempre muito difícil. Sem uma receita definida e garantida, trata-se de um desafio ainda maior. Por isso, é preciso agradecer a todo apoio recebido. A LCD, agradece a prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esporte, Cultura e Lazer, que apoiou o Regional, patrocinando às medalhas que premiaram campeões e vices.

Regional adulto vem aí

O arbitral da semana passada foi muito proveitoso. Aliás, já teve time pagando às inscrições dos atletas. O Vermelhense chegou com tudo, prometendo uma grande campanha. A expectativa é de uma ótima competição com alto nível técnico. Essa semana, outros gigantes devem confirmar participação no Campeonato mais antigo, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. O certame está previsto para 9 de julho a primeira rodada.

