COLUNA ABRINDO O JOGO

Dragão, 105 anos

A exatos cento e cinco anos, o Esporte Clube Caratinga ganhava personalidade jurídica e começava a trajetória do clube mais antigo da região e maior conquistador dos certames da Liga Caratinguense de Desportos. São onze títulos apenas na era LCD desde 1965. Porém, o Dragão tem em sua história, conquistas em Ligas anteriores.

Antes era só Sport

Muita gente não sabe, mas, antes de se transformar em Esporte Clube Caratinga em 1917, o time era apenas “Sport” segundo os arquivos do lendário e saudoso mestre Nelson Souza. Tudo teve início na primeira excursão. No dia 27 de maio de 1917, às 10 horas, a delegação do Sport viajou para o povoado de Sapucaia a fim de enfrentar o Tiradentes, às 15 horas. Naquela época, o campo de Sapucaia era onde hoje é o jardim (Praça da Igreja). João Conrado de Souza, goleiro do Vermelho, foi escolhido para apitar a partida. A delegação foi recebida com muitos fogos, alegria e uma faixa com os seguintes dizeres: “Bem-vindo Caratinga”. O presidente do Sport adorou a faixa, uma vez que uma palavra serviu para definir o nome do time, ou seja: Esporte Clube Caratinga.

EC Caratinga e Tiradentes de Sapucaia entraram em campo. Bola rolou durante 90 minutos. Placar final: 0 x 0. Considerando que se tratava de uma melhor de três pontos, o segundo encontro reunindo Caratinga x Tiradentes ficou acertado para o dia 10 de junho de 1917, na sede da Caratinga. Às 15 horas, daqueles 10 de junho de 1917, com arbitragem de João Conrado, mais uma vez Caratinga e Tiradentes fizeram a alegria do povo, com jogadas sensacionais. Destaques para os goleiros Marcos (EC Caratinga) e Valdick (do Tiradentes), que durante os 90 minutos não deixaram passar nada. Foram emoções sobre de emoções, graças às defesas de Marcos II (Caratinga) e Valdick (de Sapucaia; os dois goleiros garantiram mais uma vez o placar de zero a zero). O Sport Clube Caratinga utilizou: Marcos II, Urucubaca, Zé Quadros; Vovô, Tubaca e Zé Padeiro; Pirata, Sacristão, Quati, João e Batata. Tiradentes de Sapucaia foi escalado assim: Valdik, Zé Alfaiate e Assad; M. Abrahão, Sebastião e Veríssimo; Prisco, Bino, J.Amin, Neco e Rodrigues. Com mais um zero a zero, a disputa do troféu ficou para uma data a combinar, pois, o EC Caratinga, tinha jogos acertados com o Imbé.

Tio Moá, o melhor de todos

Segundo uma série de entrevistas e pesquisa realizadas pela coluna Memória Esportiva nos anos 90, o craque Moacir, que brilhou com a camisa Rubro Negra entre os anos 60 e 70, foi eleito pelo companheiros e adversários como o maior craque do clube em todos os tempos. Porém, em seus 105 anos de glórias, muitos foram os craques que brilharam com a camisa vermelho e preto.

Diretoria atual

O jovem Edgar Martins é o atual presidente do clube. Com total apoio e trabalhando em sintonia com o vice Cláudio Polidoro, além ótimo diálogo com o Conselho Deliberativo, a gestão atual tem realizado grandes obras. Assim, conta com uma aprovação enorme entre os sócios.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com