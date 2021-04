COLUNA ABRINDO O JOGO

Dragão: Só saudade

Enquanto a bola não volta a rolar por conta da pandemia, continuamos nossa viagem pelo baú de nossa história. Os amantes do futebol que viveram o futebol da cidade nos anos 90, certamente irão se lembrar desse período glorioso do Dragão em sua fase profissional. Foram muitas emoções com o estádio Dr. Maninho lotado. Muitas pessoas ainda me perguntam porque Caratinga não tem mais um time profissional. Sempre repasso a pergunta para pessoas mais capacitadas que eu para responder. Nas várias conversas que já tive com Jorge Mendes Magalhães sobre o tema, “Mixidinho” é enfático em dizer que futebol ficou ainda mais caro. Na década de 90 quando teve todo respaldo dos presidentes da época, viveu ainda o período dos bingos que foram a principal fonte de receita para se manter toda estrutura. Para se fazer futebol profissional atualmente, seria necessária uma grande união em torno do objetivo, parcerias fortes, ou um empresário do meio como acontece com Eduardo Uram gestor do Tombense, clube da pequena cidade de Tombos, na Zona da Mata mineira. Só dessa forma seria possível ver novamente futebol profissional em Caratinga.

1991 EC CARATINGA NA COPA MINAS

O EC Caratinga iniciou a temporada 91 participando da COPA MINAS. Foram 11 jogos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. Marcou nove gols e sofreu dez. O Dragão chegou à decisão com o Valério e foi derrotado. No segundo semestre o EC Caratinga disputou o Campeonato Mineiro Módulo II (segunda divisão).

Mineiro: Atlético tem obrigação ou não?

Quando olhamos para os investimentos dos três grandes de Minas: Atlético, Cruzeiro e América, não tem como negar a superioridade atleticana e seu poder de compra. Porém, a derrota do clássico, colocou uma pulga atrás da orelha de boa parte da crônica e torcedores: O Atlético é isso tudo mesmo ou a avaliação foi precipitada? Na minha humilde opinião, dentro do estado, o Atlético tem sim um elenco muito superior aos adversários. Porém, ainda acho inferior aos demais concorrentes pelo Brasileirão. O time de Cuca precisa de algumas peças para se colocar no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras. Por outro lado, não podemos olhar apenas para o resultado do clássico contra o maior rival. É preciso analisar o desempenho que foi muito abaixo do potencial. O Cruzeiro venceu a partida jogando melhor, sendo mais organizado, mesmo tecnicamente inferior. Portanto, continuo achando que o alvinegro tem sim o favoritismo para conquistar o estadual. Entretanto, não irá ganhar na fotografia. Vai precisar ser melhor jogando e não apenas na escalação.

