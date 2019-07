COLUNA ABRINDO O JOGO

Taekwondo em alta

Recebi o convite mais uma vez para o exame de faixa a Associação Korion presidida pelo mestre Marcelo Cardozo. O Palácio de Cristal, no Esporte Clube Caratinga, recebeu um enorme número de atletas e familiares que foram aplaudir de perto o progresso de filhos, netos e sobrinhos. Aliás, uma das grandes vantagens da prática do taekwondo está justamente no envolvimento familiar. Não é raro ver pai, mãe, filhos, todos trocando de faixa. Um esporte que consegue unir a família como poucos. Não por acaso mestre Marcelo tem mais de 30 anos de experiência e muitos faixas pretas formados por ele. Parabéns pelo trabalho!

O que sobrou do clássico?

O Cruzeiro avançou para a próxima fase da competição mesmo com a derrota por 2 a 0 na última quarta-feira (17) contra o rival. Porém, o alvinegro apesar da eliminação saiu aplaudido de campo. Afinal, a postura do time foi bem diferente. Mas, isso não significa que daqui por diante tudo será tranquilo. Ambos terão uma sequência das mais difíceis na temporada. O Cruzeiro além de precisar fazer uma campanha de recuperação no Brasileirão pra sair da zona de rebaixamento, tem ainda pela frente a Libertadores da América e o forte time do River Plate. Hoje já tem confronto contra o bom time do Bahia em Salvador. Logo após o jogo já viaja para Buenos Aires onde encara o jogo de ida da competição continental.

O Atlético que deu adeus à Copa do Brasil tem pela frente ainda a Copa Sul Americana e, claro, o Brasileirão. Domingo (21) o alvinegro recebe o Fortaleza de Rogério Ceni no Independência e luta por uma vitória para se manter no G4. Na quarta-feira (24), tem pela frente o Botafogo no Rio de Janeiro pela Sul Americana. A intensidade demonstrada na vitória por 2 a 0 contra a Raposa, animou o torcedor e o técnico Rodrigo Santana para a sequência da temporada.

Virou Copa Sul Minas

A Copa do Brasil virou “Copa Sul Minas”. Cruzeiro, Athletico PR, Internacional e Grêmio chegam a semifinal com muitos méritos. CRUZEIRO X ATLÉTICO: A Raposa definiu a vaga praticamente no primeiro jogo. Quarta-feira não teve o mesmo desempenho; por outro lado, o Galo fez o que se esperava dele no confronto da semana passada. Valorizou muito a classificação cruzeirense. BAHIA X GRÊMIO: A vaga gremista foi conquistada com uma ótima atuação fora de casa. O time gaúcho foi superior na maior parte do jogo de ontem e criou muito mais. PALMEIRAS X INTER: O time de Felipão perdeu uma enorme invencibilidade em jogos oficiais. Líder do Brasileirão, na minha humilde opinião, é o elenco mais equilibrado do país. Porém, deixou de fazer uma vantagem maior em casa e pagou o preço diante de um time muito bom, principalmente atuando em casa. O Colorado foi mais eficiente e mereceu a vaga. FLAMENGO X ATHLETICO PR: Uma decisão de mata-mata na Copa do Brasil é preciso analisar sempre os 180 minutos de jogo e não só 90. Na partida do Paraná o Flamengo já havia saído no lucro em ter conseguido empatar. No Maracanã foi até superior ao Furacão. Porém, não transformou a superioridade no primeiro tempo em uma vantagem melhor. Tomou o gol no contra-ataque quando vencia, o que não é muito comum. A falta de um centroavante ficou evidente quando o treinador precisou colocar o jovem Lincoln como titular. Somando os dois jogos, os paranaenses mereceram a vaga. Entretanto, não exime de responsabilidades os cobradores de pênaltis flamenguista que foram ridículos. Principalmente “seu Diego” que achou que se tratava da pelada das férias e não de um jogo tão importante.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br