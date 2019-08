Clubes de Lions sediarão segunda reunião de Gabinete do Distrito LC-12

CARATINGA – Será realizado na cidade de Caratinga, nos dias 8 e 9 de novembro de 2019 (sexta e sábado), a segunda reunião de Gabinete do Distrito LC-12. O anúncio foi feito por Hana Gabriela Aouar, que é presidente do Lions Clube Caratinga Centro, e Rosângela Maria Medeiros Santana, que é presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

O Distrito LC-12 hoje tem como governadora Ivanir Beltrame Rocha, que tomou posse em julho passado em Milão, na Itália. A governadora realizou a instalação de seu Gabinete nos dias 26 e 27 de julho, na cidade de Governador Valadares e naquela oportunidade a dirigente propôs a realização da segunda reunião de Gabinete em Caratinga, que foi aceita pelas presidentes dos Clubes de Lions de Caratinga e aprovada por unanimidade pelos representantes de clubes do Distrito.

Para um melhor desenvolvimento de suas atividades sociais, o Distrito LC-12 realiza pelo menos um Conselho e três convenções distritais durante o denominado “ano leonístico”, que atualmente compreende o período de julho de 2019 à junho de 2020. “Trata-se, em síntese, de uma reunião de trabalho, com diversas atividades de estudo, análise de dados relativos aos anos anteriores, além de treinamentos para associados e dirigentes leonísticos, visando um melhor desenvolvimento de atividades sociais exercidas pelo Lions Clubs International, tudo isso em prol do social e quem ganha com isso, portanto, é a sociedade”, explicam Hana Gabriela Aouar e Rosângela Medeiros.

O Distrito LC-12 é composto de cerca de 1.456 associados distribuídos em 67 Lions Clubes situados em 54 cidades: Guanhães, Rio Vermelho, Itabira, João Monlevade, Teófilo Otoni, Nanuque, Itabira, João Monlevade, Mantena, Conselheiro Pena, Aimorés, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Governador Valadares, Manhuaçu, Manhumirim, Espera Feliz, Caratinga, Raul Soares, São Pedro dos Ferros, Alfenas, Três Pontas, Boa Esperança, Varginha, Viçosa, Visconde do Rio Branco, Oliveira, Bom Sucesso, Lavras, Nepomuceno, Muriaé, Miraí, Cataguases, Recreio, Leopoldina, Além Paraíba, Rio Novo, São João Nepomuceno, Barbacena, Carandaí, São João del-Rei, Guaranésia, Guaxupé, Itajubá, Paraisópolis, Pouso Alegre, Caxambu, Arcos, Bambuí, Formiga, Itapecerica, Santo Antônio do Monte e Juiz de Fora.

Para Hana Gabriela e Rosângela Medeiros, o evento é um momento ímpar e indispensável ao Lions, pois a governadora pode traçar suas metas, delinear objetivos e promover sintonia entre os Clubes. Há uma efetiva troca de experiências entre os clubes. De acordo com elas, o evento também é importante para a cidade de Caratinga não só pelos objetivos propostos de qualificar as atividades sociais prestadas pelos clubes, “como também a cidade poderá ter seu comércio aquecido em diversos setores durante os dois dias de realização do evento, já que serão convidados todos os associados dos clubes que compõem o Distrito, além de palestrantes”.

Hana Gabriela e Rosângela Medeiros informaram ainda que o evento será realizado no salão de eventos do Lions Clube Caratinga Centro, denominado Centro Leonístico Companheiro Carlos Cortes Pires, situado na Praça Rafael Silva Araújo, nº 100, Bairro Dário Grossi (Praça da Estação), CEP 35.200.225, em Caratinga / MG.

Celestino Januário Bacelar- Assessoria de Comunicação e Marketing