Prefeitura esclarece atendimento na Policlínica de Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga divulgou uma nota oficial após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra pacientes aguardando atendimento na Policlínica do município, em fila e sob chuva forte.

De acordo com o Executivo, a administração “entende a preocupação da população ao ver pacientes aguardando atendimento sob chuva forte” e reconhece que situações como essa causam desconforto, especialmente para idosos e pessoas que já buscam atendimento médico.

Segundo o esclarecimento, a filmagem foi realizada antes das 7h, horário em que a unidade ainda não havia iniciado os atendimentos. A Policlínica funciona das 7h às 18h, de forma ininterrupta.

Sistema de agendamento

Ainda conforme a nota, a gestão implantou um sistema de agendamento com o objetivo de evitar filas e espera prolongada. Os pacientes recebem data e horário definidos previamente, com início dos atendimentos às 7h.

A Prefeitura reforça que o atendimento é realizado conforme o horário marcado, não sendo necessário chegar com antecedência. A unidade também dispõe de sala de espera para acomodar os usuários durante o período de funcionamento.

Projeto de reforma

O Executivo informou ainda que o projeto de reforma da Policlínica já está pronto e aguarda o início das obras, com foco em oferecer mais conforto e acolhimento à população. Ao final da nota, a administração municipal afirma que segue trabalhando para melhorar cada vez mais o atendimento prestado à cidade