Entre a informação e a ansiedade: como o excesso de notícias afeta a saúde mental

Psicólogo Felipe Carvalho analisa como a exposição contínua a notícias — especialmente negativas — influencia emoções, comportamento e qualidade de vida, e aponta caminhos para um consumo mais equilibrado da informação

CARATINGA – Em um tempo em que a informação circula com velocidade vertiginosa — e, muitas vezes, com carga emocional igualmente intensa — compreender os efeitos desse fluxo contínuo sobre a saúde mental tornou-se uma necessidade urgente. O consumo diário de notícias, especialmente em ambientes digitais, tem sido associado ao aumento de ansiedade, estresse e sensação de insegurança, sobretudo quando há predominância de conteúdos negativos. Estudos e análises na área da psicologia indicam que a exposição frequente a tragédias, crises e conflitos pode manter o cérebro em estado constante de alerta, impactando o humor, o sono e até a forma como as pessoas se relacionam com o mundo ao seu redor.

Para aprofundar essa discussão, o DIÁRIO conversou com Felipe Carvalho, mestrando em Política Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pós-graduado em Saúde Mental pelo UNEC e graduado em Psicologia pelo Centro Universitário de Caratinga. Professor e coordenador do curso de Psicologia das Faculdades Doctum de Caratinga, ele analisa como o excesso de informações — especialmente negativas — pode influenciar o comportamento, as emoções e a qualidade de vida das pessoas, além de refletir sobre o papel do jornalismo na construção de um consumo mais equilibrado e consciente das notícias.

De que maneira o consumo diário de notícias influencia o estado emocional das pessoas ao longo do dia?

Bom, o consumo diário de notícias pode influenciar significativamente o estado emocional das pessoas, principalmente quando há uma exposição constante a conteúdos negativos ou sensíveis, como violência, crises políticas e econômicas, conflitos ou tragédias. Esse tipo de informação tende a gerar medo, insegurança, ansiedade e até sensação de impotência, especialmente quando a pessoa não tem tempo ou recursos emocionais para processar o que está vendo.

Além disso, o acesso contínuo às notícias, muitas vezes por meio de uma ferramenta como o celular e das redes sociais, faz com que o cérebro permaneça em estado de alerta por mais tempo, o que pode aumentar o estresse e dificultar a concentração nas atividades do dia a dia, como estudar e trabalhar, por exemplo. Em alguns casos, isso pode impactar o sono, o humor e até a forma como a pessoa se relaciona com outras pessoas.

Por outro lado, estar informado é importante para a participação na vida social e para a tomada de decisões. O ponto central é o equilíbrio. Buscar fontes confiáveis, limitar o tempo de exposição e evitar consumir notícias logo ao acordar ou antes de dormir são estratégias simples que ajudam a proteger a saúde mental.

Portanto, a forma como consumimos notícias — e não apenas o conteúdo em si — faz diferença no nosso bem-estar emocional ao longo do dia.

Por que notícias negativas costumam provocar mais impacto psicológico do que notícias positivas?

Notícias negativas costumam provocar mais impacto psicológico porque somos naturalmente mais sensíveis a informações que representam ameaça ou risco. Esse mecanismo tem origem evolutiva: ao longo da história, prestar mais atenção ao perigo aumentava as chances de sobrevivência. Por isso, conteúdos relacionados à violência, crises, perdas ou conflitos tendem a capturar mais rapidamente nossa atenção e permanecer por mais tempo em nossos pensamentos.

Além disso, notícias negativas costumam despertar emoções intensas, como medo, tristeza, ansiedade. Essas emoções mobilizam o organismo, aumentam o estado de alerta e podem gerar uma sensação de urgência ou preocupação contínua. Em muitos casos, isso faz com que a pessoa fique mais impactada e até mais propensa a compartilhar esse tipo de conteúdo.

Outro fator importante é que as notícias negativas frequentemente estão associadas a situações sobre as quais o indivíduo tem pouco controle, o que pode provocar sensação de impotência. Já as notícias positivas, embora importantes e necessárias, nem sempre geram o mesmo nível de mobilização emocional imediata.

Por isso, é fundamental buscar um consumo equilibrado de informações, reconhecendo o impacto que certos conteúdos podem ter sobre o bem-estar psicológico e adotando estratégias para proteger a saúde mental no dia a dia.

Até que ponto o excesso de notícias ruins pode contribuir para quadros de ansiedade, estresse ou pessimismo sobre o futuro?

O excesso de notícias ruins pode contribuir de forma significativa para o aumento da ansiedade, do estresse e de uma visão mais pessimista sobre o futuro, especialmente quando a pessoa está exposta continuamente a conteúdos que envolvem ameaça, crise ou sofrimento. Essa exposição frequente mantém o organismo em estado de alerta, como se fosse necessário reagir o tempo todo a possíveis perigos, o que pode gerar tensão física, preocupação constante e dificuldade de relaxar.

Com o tempo, esse padrão pode favorecer pensamentos negativos recorrentes, sensação de insegurança e até a crença de que “tudo está piorando”, mesmo quando a realidade é mais complexa do que aquilo que aparece nas notícias.

É importante destacar que o impacto varia de pessoa para pessoa. Por isso, estratégias como limitar o tempo de exposição, escolher fontes confiáveis, diversificar conteúdos e reservar momentos do dia para se desconectar são fundamentais para preservar o equilíbrio emocional e manter uma relação mais saudável com a informação.

Existe um limite saudável para acompanhar notícias sem que isso prejudique o bem-estar mental?

Sim, existe um limite saudável — embora ele não seja igual para todas as pessoas. De modo geral, o acompanhamento de notícias passa a ser prejudicial quando deixa de ser uma prática informativa e passa a gerar sofrimento emocional, preocupação constante ou interferência no sono, no humor e na concentração ao longo do dia.

Especialistas costumam recomendar que o consumo de notícias seja feito de forma intencional e com tempo delimitado, por exemplo, em um ou dois momentos do dia, evitando a exposição contínua e repetitiva, principalmente por meio das redes sociais. Também é importante observar sinais de alerta, como irritabilidade, sensação de medo frequente, dificuldade para “desligar” dos acontecimentos ou perda de interesse por atividades cotidianas.

Outro ponto fundamental é a qualidade do conteúdo consumido. Priorizar fontes confiáveis, evitar o excesso de informações sensacionalistas e equilibrar notícias difíceis com conteúdos positivos ou neutros ajuda a reduzir o impacto emocional.

Mais do que estabelecer um número exato de minutos, o limite saudável está relacionado à forma como a pessoa se sente. Se acompanhar notícias começa a afetar o bem-estar, a produtividade ou as relações, é um sinal de que é preciso ajustar hábitos e buscar uma relação mais equilibrada com o acesso a certos tipos de informação.

Por que muitas pessoas sentem necessidade de acompanhar constantemente notícias negativas, mesmo quando elas causam angústia?

Muitas pessoas sentem necessidade de acompanhar constantemente notícias negativas por uma combinação de fatores psicológicos e sociais. Um aspecto importante pode estar associado à sensação de que, ao acompanhar as notícias o tempo todo, a pessoa está mais preparada ou no controle da situação. Mesmo que o conteúdo gere angústia, existe a ideia de que “é melhor saber do que ser pego de surpresa”. Esse comportamento pode se intensificar em períodos de crise ou incerteza, quando aumenta a busca por informações que ajudem a dar sentido ao que está acontecendo.

Além disso, o formato atual de consumo de notícias — especialmente pelas redes sociais e notificações no celular — estimula a atualização constante. Muitas vezes, isso cria um hábito automático, quase compulsivo, de checar informações, mesmo sem perceber o impacto emocional envolvido.

Também há um componente social: acompanhar notícias pode gerar sensação de pertencimento e participação nas conversas coletivas. No entanto, quando esse consumo passa a provocar sofrimento frequente, é importante desenvolver limites e estratégias para proteger a saúde mental, como reduzir notificações, definir horários específicos para se informar e buscar conteúdos que tragam perspectivas mais equilibradas sobre a realidade.

Notícias positivas podem funcionar como um antídoto emocional diante do excesso de tragédias e crises divulgadas pela mídia?

Eu penso que as notícias positivas podem funcionar como um importante contraponto emocional diante do excesso de conteúdos sobre tragédias, crises, desastres e conflitos. Elas ajudam a ampliar a percepção da realidade, mostrando que, além dos problemas, também existem iniciativas de solidariedade, superação, avanços científicos e mudanças sociais positivas. Esse tipo de informação pode gerar sentimentos como esperança, motivação e confiança no futuro.

Do ponto de vista psicológico, o contato com notícias positivas contribui para reduzir o estado de alerta constante provocado pela exposição contínua a conteúdos negativos. Elas podem favorecer emoções mais equilibradas, melhorar o humor e até estimular atitudes construtivas, como engajamento social e cooperação.

No entanto, é importante destacar que notícias positivas não devem ser vistas como uma forma de “negar” ou evitar os problemas reais. O mais saudável é buscar equilíbrio informativo, ou seja, manter-se bem informado sobre os desafios da sociedade, mas também abrir espaço para conteúdos que tragam perspectiva, soluções e experiências inspiradoras.

Quando a informação é consumida de maneira equilibrada e consciente, ela pode contribuir não apenas para o conhecimento, mas também para o bem-estar emocional e para uma visão mais realista e menos pessimista do mundo.

Como a avalanche de informações nas redes sociais e nos celulares alterou a forma como as pessoas lidam com acontecimentos bons e ruins?

A avalanche de informações nas redes sociais e nos celulares mudou profundamente a forma como as pessoas vivenciam e processam acontecimentos, tanto positivos quanto negativos. Hoje, os fatos chegam em tempo real, de forma intensa e repetitiva, o que pode aumentar a sensação de urgência e de impacto emocional. Muitas vezes, não há tempo suficiente para refletir ou elaborar o que está acontecendo antes que uma nova informação surja.

No caso de acontecimentos ruins, essa exposição contínua pode gerar maior ansiedade, medo e sensação de sobrecarga emocional. A repetição de imagens e notícias negativas faz com que o cérebro permaneça em estado de alerta por mais tempo, o que pode afetar o humor, o sono e a capacidade de concentração. Já em relação aos acontecimentos positivos, a velocidade das informações pode fazer com que eles sejam rapidamente substituídos por novos conteúdos, diminuindo o tempo de apreciação e reflexão.

Outro efeito importante é a intensificação da comparação social. Nas redes, as pessoas são constantemente expostas a recortes da vida dos outros, o que pode influenciar a forma como avaliam suas próprias conquistas ou dificuldades. Além disso, o excesso de informações pode dificultar a distinção entre o que é relevante e o que é superficial, contribuindo para a sensação de confusão ou cansaço mental.

O consumo exagerado de notícias pode afetar a produtividade, o humor e até as relações pessoais? De que maneira isso ocorre?

Sim, o consumo exagerado de notícias pode afetar a produtividade, o humor e até as relações pessoais, principalmente quando ocorre de forma contínua e sem filtros. A exposição constante a conteúdos preocupantes ou negativos tende a manter o cérebro em estado de alerta, o que pode aumentar a ansiedade, dificultar a concentração e reduzir a capacidade de focar nas tarefas do dia a dia. Isso impacta diretamente a produtividade, já que a pessoa pode interromper atividades repetidamente para checar novas informações ou ficar mentalmente tomada por preocupações.

No campo emocional, o excesso de notícias pode provocar irritabilidade, cansaço mental, desânimo ou sensação de sobrecarga. Quando esses estados se prolongam, tornam-se mais visíveis nas interações sociais. A pessoa pode se mostrar mais impaciente, menos disponível para o diálogo ou mais pessimista nas conversas, o que pode gerar conflitos ou distanciamento nas relações pessoais e familiares.

Além disso, o uso frequente do celular para acompanhar notícias pode reduzir a qualidade do tempo compartilhado com outras pessoas, prejudicando momentos de convivência e conexão afetiva. Pequenas interrupções constantes, como verificar notificações durante uma conversa ou atividade em grupo, podem enfraquecer vínculos e a sensação de presença.

Qual o papel do jornalismo em equilibrar a divulgação de problemas sociais com histórias inspiradoras ou soluções possíveis?

Não há como negar que o jornalismo tem um papel fundamental na forma como a sociedade compreende a realidade e reage a ela. Informar sobre problemas sociais, crises e injustiças é uma função essencial, porque permite visibilidade, mobilização e cobrança por mudanças. Ao mesmo tempo, o jornalismo também pode contribuir para o equilíbrio emocional e para o engajamento social quando apresenta histórias inspiradoras, iniciativas de superação e soluções possíveis para os desafios coletivos.

Quando a cobertura se concentra exclusivamente em tragédias ou conflitos, há o risco de produzir uma percepção de mundo marcada pelo medo, pelo desânimo e pela sensação de impotência. Por outro lado, quando inclui reportagens que mostram caminhos de transformação, boas práticas e ações solidárias, o jornalismo amplia a compreensão da realidade e fortalece sentimentos como esperança, confiança e participação cidadã.

Esse equilíbrio não significa minimizar problemas ou “suavizar” a gravidade dos fatos, mas sim oferecer uma visão mais completa e responsável da sociedade. Essa abordagem permite mostrar não apenas o que está errado, mas também o que está sendo feito para enfrentar determinadas situações e quais resultados estão sendo alcançados.

Dessa forma, o jornalismo cumpre sua função social ao informar com rigor, estimular o pensamento crítico e, ao mesmo tempo, contribuir para que as pessoas se sintam mais conscientes, engajadas e emocionalmente preparadas para lidar com os desafios do mundo contemporâneo.

Que estratégias as pessoas podem adotar para se manter informadas sem comprometer a saúde mental?

Manter-se informado é importante para a vida em sociedade, mas isso pode ser feito de forma equilibrada para não comprometer a saúde mental. Uma das principais estratégias é definir horários específicos para acompanhar notícias, evitando o consumo contínuo ao longo do dia. A exposição constante, especialmente por meio de notificações no celular e redes sociais, tende a aumentar a ansiedade e a sensação de sobrecarga.

Também é recomendável priorizar fontes confiáveis e evitar o sensacionalismo, que muitas vezes amplifica o impacto emocional das informações. Buscar compreender o contexto das notícias, em vez de apenas consumir manchetes rápidas, ajuda a reduzir interpretações precipitadas e preocupações excessivas.

Outra estratégia importante é equilibrar o conteúdo consumido, incluindo notícias positivas, reportagens sobre soluções e temas que tragam aprendizado ou bem-estar. Além disso, reservar momentos de desconexão — como durante as refeições, antes de dormir ou em atividades de lazer — contribui para o descanso mental e melhora a qualidade do sono.

Por fim, observar os próprios sinais emocionais é fundamental. Se acompanhar notícias começa a gerar irritação, medo constante ou dificuldade de concentração, pode ser necessário rever hábitos e buscar formas mais saudáveis de se relacionar com a informação. O objetivo não é deixar de se informar, mas construir uma rotina que permita estar atualizado sem abrir mão do equilíbrio emocional.