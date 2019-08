Cemig realiza obras de melhoria na rede elétrica do bairro Santa Cruz

Serviços serão executados na próxima quinta-feira (15)

CARATINGA– A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, na quinta-feira(15), vai realizar obras de melhoria na rede elétrica do bairro Santa Cruz, em Caratinga. As equipes da Cemig vão substituir postes e cabos de rede de média tensão no local.

Segundo a Cemig, por uma questão de segurança, vai ser necessário a interrupção de energia para alguns clientes. O fornecimento de energia será suspenso de 9h às 15h, nos seguintes endereços:

-Avenida José Orlando Cotta, número 46, Santa Cruz

-Travessa Rocha, entre números 8 e 43, Santa Cruz

-Travessa José Mota, entre números 3 e 41, Santa Cruz

-Rua Juca Vasconcelos, entre números 9 e 286, Santa Cruz

-Rua Armando Correa de Faria, entre números 36 e 225, Anápolis

-Vila Raimundo Brum, entre números 23 e 73, Santa Cruz

-Rua José Silvério Vieira, entre números 25 e 76, Santa Cruz

-Rua Doutor Maninho, entre números 678 e 1173, Centro

-Rua José Alves Pereira, entre números 83 e 967, Santa Cruz

-Rua Deputado Denio M. Carvalho, entre números 418 e 424, Santa Cruz

-Rua Francisco Ciriaco de Carvalho, entre números 4 e 115, Anápolis

-Rua Generoso Cevidanes, entre números 16 e 131, Santa Cruz

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, orienta nota emitida pela Cemig.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, finaliza a Cemig.