Casal é preso por estuprar menino de quatro anos

CARATINGA –A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de Caratinga, concluiu investigação sobre estupro de vulnerável tendo como vítima um menino de quatro anos. Segundo a delegada Nayára Travassos, o garoto sofria abusos sexuais da mãe de 41 anos e do companheiro de 71. O casal se encontra detido no presídio de Caratinga.

O caso foi descoberto no último mês de maio, depois que os professores da criança notaram comportamento sexual não condizente com sua idade. “Os professores atentos resolveram acionar o Conselho Tutelar, vindo à tona que a criança presenciava e participava das relações sexuais do casal, chegando a relatar detalhes de atos libidinosos. O menino disse que o investigado, chamado pela criança de “vovô”, praticava sexo oral nele”, disse a delegada. A diretora da escola, junto das conselheiras, conseguiu apurar ainda que o menino dizia a verdade sobre esses atos que sofria, inclusive sobre a questão do sexo oral.

Concluídas as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos dois acusados, o que foi deferido pelo Poder Judiciário, sendo que a mulher foi presa pela Polícia Militar no último dia 8 e seu companheiro pelos investigadores da DEAM no último dia 12, no Córrego de Alegria, zona rural de Simonésia. “Ambos negam os fatos, mas o que a criança falava por sua pouca idade dava entender sem sombras de dúvidas que ele passou por aquilo”, afirmou Nayára Travassos.

A delegada destacou a importância de professores e educadores prestarem atenção no comportamento das crianças para denunciar esse tipo de crime. “Temos que destacar a importância que os professores tiveram, pois são uma grande porta para ter conhecimentos de fatos como esses”, enfatizou a delegada.

O casal está preso em Caratinga e responderá por estupro de vulnerável. A criança foi colocada na companhia do pai biológico e segue sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.