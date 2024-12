Carvalho Negócios Imobiliários inaugura área de lazer do Condomínio Recanto da Matta

CARATINGA- A Carvalho Negócios Imobiliários realizou no sábado (7) a entrega da área de lazer do Condomínio Recanto da Matta. O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho ainda anunciou que a segunda fase de vendas será lançada em breve, onde novas unidades serão disponibilizadas.

O condomínio está localizado à MG 329 (estrada para Bom Jesus do Galho), atrás da Frical. O amplo espaço conta com paisagismo deslumbrante com destaque para três lagoas, proporcionando um contato íntimo com a natureza.

Conforme o empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho, o Recanto da Matta foi criado pra ocupar o lugar de melhor condomínio da cidade. “Estamos fazendo tudo para fazer jus a esse nome, colocando tudo da melhor qualidade. Equipamos a academia, deixamos pronta para os moradores, coisa que estava fora do nosso escopo. Fizemos uma piscina com raia maravilhosa que as pessoas queriam, uma quadra de futebol society. Outro dia um amigo me perguntou, de onde você tira tantas ideias? Falei que não tiro as ideias, recebo as ideias”.

Devido ao grande número de interessados em viver a experiência de morar no Recanto da Matta e desfrutar de um espaço moderno e aconchegante, em breve, 129 lotes exclusivos estarão disponíveis na segunda etapa. “Lançamos a primeira com grande sucesso e essa se Deus quiser também será. Fizemos para ser um condomínio diferenciado, para nunca mais existir um condomínio melhor do que esse. Esse terá sempre o título de melhor condomínio da cidade”.