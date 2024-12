Homem é assassinado em Bom Jesus do Galho

Na noite dessa segunda-feira(9), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no Córrego da Ferrugem, zona rural entre Bom Jesus do Galho e Raul Soares.

De acordo com informações, a vítima, um homem de 38 anos, estava deitada em seu quarto quando foi chamada por um indivíduo que chegou ao local em uma motocicleta. Ao sair do quarto para atender ao chamado, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

A esposa da vítima, que estava no banheiro no momento do crime, relatou o ocorrido à Polícia Militar. A perícia técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe, e o corpo da vítima foi liberado para os serviços funerários.

A Polícia Militar continua em rastreamento para localizar o autor do crime. Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada através dos telefones 190 ou do Disque Denúncia Unificado (181).