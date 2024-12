Carro 0km reforça ações do Banco de Alimentos em Raul Soares

RAUL SOARES – O governo do prefeito Dr. Américo entregou mais uma conquista para o município: um veículo Fiat Fiorino 0km destinado ao Banco de Alimentos de Raul Soares, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

A aquisição do veículo foi possível graças a uma articulação da Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA), que se fez representada através de seu presidente João Paulo de Paiva Ramos, que com o apoio do deputado estadual Marcos Lemos (PT), atendendo à solicitação do vereador Nelsão, através do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) trouxe mais este investimento para o município.

Criado na gestão atual, o Banco de Alimentos tem se destacado ao adquirir produtos de produtores rurais locais e distribuí-los gratuitamente para a comunidade, beneficiando associações sem fins lucrativos que atuam na área social e famílias atendidas pelos programas sociais do município.

Os alimentos, como frutas, verduras, legumes e outros itens de qualidade, garantem segurança alimentar para os beneficiados e promovem a economia local ao valorizar os pequenos produtores rurais.

Segundo o secretário de Agricultura, Pedro Silveira, “essa é mais uma ação dentro de uma série de projetos que visam o desenvolvimento sustentável de Raul Soares”.

“O veículo já está em operação, fortalecendo um projeto que conecta o campo à cidade e cuida das pessoas”, destacou o secretário.

Rádio Uai – Raul Soares