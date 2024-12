Projeto Cristo em Ação brilha em competição de Jiu-Jitsu em Timóteo

DA REDAÇÃO- No último dia 1º de dezembro, o Projeto Cristo em Ação, em parceria com a equipe Black Norte, participou da 7ª Copa Leste de Minas de Jiu-Jitsu, realizada no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, em Timóteo. Sob a liderança do professor faixa marrom Gabriel Pereira, responsável pela equipe de Jiu-Jitsu do Projeto, 11 atletas competiram e conquistaram um feito memorável: 11 medalhas — 4 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze.

A jornada para viabilizar essa participação começou meses antes. O professor Gabriel idealizou e executou uma rifa com três prêmios em dinheiro, que totalizou R$ 1.000. “Graças ao apoio da comunidade, conseguimos arcar com os custos de inscrição, transporte e alimentação para o dia da competição. Além disso, proporcionamos uma experiência inesquecível para os atletas no Shopping Vale do Aço”, destacou Gabriel.

Os vencedores da rifa foram: 1º prêmio-R$ 500 (Luiz Augusto); 2º prêmio- R$ 300 (Joviane) e 3º prêmio- R$ 200 (Luana Paula).

A equipe agradeceu ao apoio de todos que abraçaram a causa, permitindo que o Projeto Cristo em Ação mostrasse o potencial de seus atletas na competição. O professor Gabriel reforçou: “A união da comunidade foi essencial. Sou grato pela confiança dos pais e familiares, pela dedicação dos professores Estefersom Azevedo, Juliano Costa e Mestre Ney Lourinho e pela colaboração de empresas parceiras como a Kalimar Turismo e a equipe Black Norte.”

Agora, o Projeto já trabalha na próxima rifa, que terá dois prêmios no valor de R$ 1.000 e R$ 500 via Pix. Além disso, quem compartilhar o link da rifa nos stories do Instagram, marcando os perfis @projetocristoemacao e @treinadorgabrielpereira, concorrerá a um prêmio extra de R$ 200 no Pix.

A equipe também expressou um agradecimento especial a Sidineia e Pablo pelo suporte e sobremesa no dia do evento, e à mãe de aluna, Luana Paula, que colabora de forma significativa com o Projeto.

Participe da nova rifa e ajude a fazer a diferença na vida desses jovens atletas. “Serão dois prêmios, R$ 1.000 e R$ 500 no pix. E todos que compartilharem o link da rifa no story do Instagram para divulgar pedindo outras pessoas para comprarem/divulgarem a rifa e marcarem @projetocristoemacao e @treinadorgabrielpereira (seguir os dois perfis) vão concorrer a R$ 200,00 no pix”, destaca Gabriel.

Link para a rifa: https://rd.app/s/hki7uiZy5JC.