Caratinga se organiza para prestar seu tributo a Ziraldo

CARATINGA – A morte de Ziraldo no último dia 6 de abril ensejou manifestações em todo o Brasil e também no resto do mundo, pelo legado deste artista consagrado pelo quilate de sua obra, e por ser caratinguense com orgulho, ele tem de receber também as devidas homenagens em sua terra natal. Os artistas caratinguenses vão se reunir sob a batuta do coletivo Arteiros, do projeto Cinema na Comunidade, da revista Jararaca Alegre e do Casarão das Artes para realizar um festival cultural em sua homenagem. Tudo está sendo feito de forma voluntária, com orçamento zero, resultando numa manifestação totalmente espontânea. O evento acontece de 25 a 27 de abril e terá, também, o apoio da Prefeitura de Caratinga através do seu departamento de Cultura.

Começa no dia 25, com uma Roda de Conversa no Casarão das Artes, a partir das 19h, envolvendo pessoas que trabalharam e/ou se relacionaram com Ziraldo, para contar um pouco sobre sua obra e sobre a figura humana.

No dia 26, serão exibidos filmes envolvendo a pessoa ou os personagens de Ziraldo num “Cinema na Praça” em frente ao Coreto Ronaldinho Calazans, também a partir das 19h.

E no sábado (27), inúmeros artistas, individuais e em grupos, realizarão um imenso sarau cultural com apresentações de dança, teatro, música, cinema, literatura e artes plásticas. Tudo começa com o “abraço” no monumento do Menino Maluquinho. A concentração começa às 14h, e o abraço se dará às 15h. Em seguida, todos os participantes, que vão somar uma centena de envolvidos, e também o público em geral, sairão num “Cortejo das Artes” até o Coreto, onde terá início o festival cultural, indo até a noite, com previsão de até 30 apresentações artísticas.

Já está confirmada a apresentação dos seguintes grupos de artistas: Casa Viva Meraki, Q-Arte Caratinga Afro, Escola de Dança Aplauso, Batuque Batucada, Barulhinho Bom (arte circense – Inhapim), Luz & Cia (teatro – Ubaporanga) e Blackdance; dos músicos Lívia Junqueira, Kiria, Sérgio Mogga, Dedéu Mattos, Analígia, Nathan Vieira, Manová 01, EmanuelNut e Lu Capeta, entre outros que ainda estão sendo confirmados. Haverá exposição de arte, projeção de filmes, desenhos e clipes, declamação de poesia e intervenções teatrais. Ziraldo será representado pelo seu “clone”, o Palhaço Mixirica, que já representou Ziraldo em outros eventos dos Arteiros.

E de presente, o público poderá levar pra casa, gratuitamente, a última edição da Jararaca Alegre, em homenagem a Ziraldo, com cartuns, artigos, depoimentos e reportagens sobre nosso artista maior. Toda a programação será gratuita ao público.