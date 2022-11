Caratinga inicia vacinação de crianças entre seis meses e 2 anos, com comorbidades contra Covid

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga começa a vacinar contra a Covid-19, nesta segunda-feira (28), crianças com comorbidades de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias completos até a data da aplicação.

Nesta primeira semana a imunização será realizada nas seguintes unidades e horários: Santa Cruz – segunda-feira – das 8h às 10h30, das 14h às 16h e das 18h30 às 21h; Santa Zita – terça-feira – das 08h às 10h30, de 14h às 16h e das 18h30 às 21h; Unidade V – quarta-feira – das 8h às 10h30, de 14h às 16h e Limoeiro na quinta-feira – das 08h às 10h30, de 14h às 16h e das 18h30 às 21h.

Conforme a Secretaria, os horários podem sofrer alterações devido aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. Por isso, nesta segunda-feira dia 28/11 a vacinação no Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz acontece das 08h às 10h30 e das 18h30 às 21h.

O município recebeu da Secretaria de Estado de Saúde aproximadamente 130 doses da Pfizer pediátrica para a aplicação da primeira dose do esquema vacinal. A segunda dose deve ser aplicada com o intervalo mínimo de 28 dias.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para se vacinar as crianças de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias com as seguintes comorbidades: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão Arterial Resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e Pericardiopatias; doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas; doença renal crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de Down e cirrose hepática.

Para se vacinar, as crianças não podem ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. Além disso, devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

No momento da aplicação, a orientação é que apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.