Capacitações voltadas para o campo

Eventos acontecem em Piedade de Caratinga, Inhapim e Caratinga

DA REDAÇÃO – Entre os 2 e 6 de outubro, três capacitações voltadas para o meio rural serão promovidas na região. Os eventos serão realizados em Piedade de Caratinga, Inhapim e Caratinga.

AS CAPACITAÇÕES

Ação: Dia de Campo

Data: 02 de outubro

Horário: 08h as 18h

Local: Piedade de Caratinga

Objetivo: Capacitar produtores com conteúdo teórico e prática em um dia de campo com a temática: Pragas e doenças no solo na produção de olerícolas, visando orientar produtores no aprimoramento na produção de hortaliças.

Investimento: Inscrições gratuitas

Inscrições: Secretaria de Agricultura de Piedade de Caratinga

Contato: 33 3321 6829

Realização: Sebrae Minas, RELBA e Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga

Ação: Curso aprofundado em Torrefação de Cafés

Data: 04 a 07 de outubro

Horário: 08h as 18h

Local: Sítio Vila Mariana – Dom Modesto

Objetivo: Espera-se que os produtores participantes do curso sejam capacitados em práticas de torrefação de café e entenda todo o processo desde a micro torrefação até à torrefação realizada por grandes indústrias.

Inscrições: No ponto de atendimento SEBRAE

Contato: 33 3321 6829

Realização: Sebrae Minas e Sicoob Credcooper com apoio da EMATER e CERTIFICA MINAS.

Ação: Palestra “Negócio sustentável, desenvolvimento coletivo e economia de impacto”

Data: 06 de outubro

Horário: 18:30h

Local: São Paroquial de Inhapim – Rua Padre Vigilato, 211, Centro – Inhapim

Objetivo: Sensibilizar os empresários sobre a importância do trabalho coletivo e associativismo

Público alvo: Comerciantes de Inhapim

Investimento: Inscrições gratuitas

Inscrições: Sebrae

Contato: 33 3321 6829

Realização: Sebrae Minas e Sicoob Credcooper