Prefeito Osmaninho visita locais que receberão obras de calçamento na zona rural de São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O prefeito Osmaninho Custódio e o chefe de gabinete Josely Marcos dos Santos estiveram acompanhando Adailton Silva, responsável pela empresa que realizará os serviços de topografia dos locais que receberão calçamento na zona rural de São Sebastião do Anta.

Como já havia feito em sua primeira administração, Osmaninho determinou que pontos de diversas estradas rurais fossem alargados para facilitar a vida dos moradores locais e produtores rurais que precisam escoar suas produções.

Esse ano os trabalhos foram iniciados no córrego dos Britos, depois teve sequência no córrego do Parado e hoje estão concentrados no córrego das Águas Claras.

Nesses locais foram realizados serviços de aberturas de estradas, patrolamento e cascalhamento.

A serra do Canta Galo também já recebeu patrolamento e abertura de estradas e ainda terá calçamento em bloquetes sextavados em pontos críticos.

Receberão calçamento em bloquetes sextavados, a serra próxima ao “Soarim” na divisa de São Sebastião do Anta com Inhapim, próximo a propriedade do senhor “Chichico Dornelas”, a serra do córrego do Balão e a subida do Balão próximo a propriedade do “Vandinho Felismino”. Somente nestes locais, um quilômetro de serras receberão calçamento em bloquetes sextavados para dar fim aos problemas de tráfego durante o período chuvoso. É importante lembrar que estes três pontos são somente alguns dos que receberão calçamento.

