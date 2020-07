Cancelado reajuste da cobrança da taxa de esgoto

CARATINGA– Após ter se recuperado da covid-19, o prefeito Welington Moreira (PSD), já retomou as suas atividades no gabinete na sexta-feira (10). E, conforme a Assessoria de Comunicação, uma de suas primeiras medidas, foi “exigir o cancelamento do reajuste da cobrança da taxa de esgoto anunciada pela Copasa em Caratinga. Exigência que foi acatada pela concessionária”.

De acordo com o executivo, o assunto voltará a ser avaliado pelo município e Copasa a partir de fevereiro de 2021. “Foi determinada, inclusive, a suspensão da distribuição dos panfletos sobre o reajuste”, disse.

Há alguns dias consumidores têm relatado que a Copasa está encaminhando um informativo sobre o reajuste de 50,48% na taxa de esgoto, para o mês de outubro.

COPASA

Em nota, a Copasa informou que devido a adequações no cronograma da última etapa das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Caratinga, os imóveis que ainda não têm seu esgoto tratado, não terão a alteração do patamar tarifário em outubro de 2020, conforme anunciado anteriormente. “A mudança do patamar tarifário, ocorrerá tão logo as obras tiverem sido concluídas”, disse

A Companhia ressalta que, assim que for definida a data para o início da prestação desse novo serviço, os clientes da empresa serão previamente comunicados da alteração da tarifa, conforme determinação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG).

Destaca ainda que, atualmente, o esgoto coletado em cerca de 60% dos imóveis de Caratinga é interceptado e transportado à ETE, que já está em operação desde 2018. “Esses clientes já pagam pelo serviço de tratamento de esgoto, conforme regulamentação da Arsae-MG”.