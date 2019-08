Campanha de vacinação antirrábica é encerrada com 14.509 animais imunizados

CARATINGA- O resultado final da campanha de vacinação antirrábica (canina e felina) foi divulgado pela prefeitura de Caratinga. Foram vacinados ao longo dos dois meses da campanha 14.509 animais, entre cães e gatos na área rural e urbana do município.

Na área rural foram vacinados 6.878 cães e 1.601 gatos; já na área urbana, o número de animais vacinados foram 5.040 cães e 990 gatos. A meta inicial da campanha era vacinar no mínimo 95% dos 15.200 animais previstos, sendo alcançada uma cobertura vacinal de 95,45%.

A previsão do Departamento de Epidemiologia e Estatística era manter um posto fixo de vacinação ao longo dos próximos 30 dias, após o Dia D da Campanha na área Urbana. No entanto, de acordo com o executivo, no momento, não será possível. “Pois em apenas dois dias de instalação de Posto Fixo o estoque de vacinas antirrábica (canina e felina) está zerado, devido ao quantitativo limitado enviado pela Secretaria Estadual de Saúde Minas Gerais, não tendo previsão de envio de novos lotes da vacina”.