Bombeiros retomam buscas por homem que se afogou na Ilha do Rio Doce, em Caratinga

CARATINGA- Os bombeiros militares retomaram as buscar por um homem de 31 anos que se afogou nessa terça-feira na Areal

Peixoto, bairro Ilha Rio Doce, em Caratinga.

Segundo informações preliminares, o operador de draga estava em um bote junto com outra pessoa, realizando uma manutenção. Quando a correnteza virou o bote, a vítima caiu no rio.

Além disso, a testemunha que presenciou os fatos relatou que a vítima pediu por socorro, contudo, não foi possível realizar o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a primeira guarnição que chegou ao local, de imediato, realizou técnicas de salvamento para localizar a vítima.

Posteriormente, foi utilizado a embarcação e houve mudança de técnicas, devido condições do local e tempo de submersão da vítima.

Até o momento, a vítima não foi localizada.