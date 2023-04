Bombeiros formam 38 servidores brigadistas no Fórum de Caratinga

CARATINGA- Ações de prevenção contra incêndio, pânico e socorro, instrução da brigada de incêndio e medidas correlatas à segurança contra sinistros na edificação. 38 servidores do Fórum Desembargador Faria e Sousa, em Caratinga, participaram de instrução ministrada pelo 2° Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga.

A Lei Estadual 14.130/2001 prevê que seja instituído um sistema preventivo de combate a incêndio em edificações com grande fluxo de público. É o caso do Fórum de Caratinga. Esse sistema tem características que variam de acordo com o número de usuários das edificações, altura e número de andares, por exemplo.

Conforme sargento Jonieldis, a partir do convênio entre o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os servidores brigadistas agora estão preparados para atuar no suporte em caso de eventualidades. “Aqui no Fórum estamos realizando a retirada do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), dando treinamento para os servidores, onde estarão capacitados para dar os primeiros atendimentos, primeiros socorros, para o paciente que tenha parada cardiorrespiratória, vão ter noção também de combate a princípio de incêndio no interior dos Fóruns de Minas Gerais”.

Durante a parte prática realiza nesta sexta-feira (27), instruções de combate a incêndio com uso de extintores e mangueiras. “Estamos utilizando o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação, estamos treinando a utilizar os hidrantes internos, conhecendo todo o sistema, para que na hora do evento esse público interno possa atuar diretamente no combate ao incêndio, no acionamento do recurso correto, de maneira correta. Estão treinando para diversas situações”.

O militar frisa a importância de brigadistas para atuação em casos de emergência. “Acho importante toda a população estar procurando, todas as edificações, seja comercial, industrial ou do estado, que todos os seus funcionários estejam aptos, pode solicitar esse treinamento diretamente ao Corpo de Bombeiros de Caratinga, para que todo esse público possa estar preparado para os primeiros atendimentos”.

Jussara Silva, servidora do Fórum, aprova o treinamento e relata que poderá atuar não somente no prédio do Fórum, que tem um grande fluxo de pessoas, como em outras localidades. “De suma importância, muito bom o curso de brigadista, faz falta não só para o Fórum, não somente para nós que trabalhamos aqui dentro, mas, para o público. A gente aprende primeiros socorros, a questão de incêndio, vamos levar para a vida toda. Os primeiros socorros aprendemos em caso de uma criança ficar sufocada, como devemos proceder, parada cardíaca, os procedimentos corretos, a localização certa de fazer a massagem. Tudo contribuindo para nosso conhecimento, ajudar a sociedade, muitas pessoas entram e saem do Fórum, também na nossa casa, o local que precisar de socorro vamos ajudar a sociedade”.