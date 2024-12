Bandido rouba em mercearia na zona rural de Abre Campo

ABRE CAMPO – Um bandido agiu no distrito de Granada, zona rural de Abre Campo, na noite desta terça-feira (3). Ele roubou 450 reais em uma mercearia.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um roubo em um estabelecimento comercial. No local, a equipe fez contato com as vítimas que disseram que estavam na mercearia, momento em que o autor chegou e estava encapuzado. D posse de uma arma de fogo, o autor anunciou o roubo subtraindo a quantia aproximada de R$450,00 e fugiu do local.

As equipes policiais iniciaram as diligências para localizar o autor e seguem em rastreamento. A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado, 181 ou pelo telefone de emergências policiais, 190.