Preso autor de tentativa de furto na rua Felipe Nacif

MANHUAÇU – Na noite desta terça-feira (3), um indivíduo, 27 anos, foi preso acusado de tentativa de furto. O caso foi registrado na rua Felipe Nacif, em Manhuaçu.

A Policia Militar recebeu informações, através do 190, dando conta que um indivíduo havia arrombado a porta de uma mercearia e estaria no interior do estabelecimento furtando produtos.

De imediato, as equipes policiais deslocaram até o estabelecimento e conseguiram abordar e realizar a prisão do autor, que já havia revirado vários pertences do comércio a procura de dinheiro.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local realizando os trabalhos periciais.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. “Vale ressaltar que o autor possui diversas passagens policiais por envolvimento em crimes contra o patrimônio”, frisa a PM.